Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre vaka sayısını açıkladı

SİİRT, DİYARBAKIR, BİNGÖL, BATMAN İLK SIRADA

Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis. Daha çok aşı olan kişi daha az salgından etkilenmek demek. Aşınızı zaman kaybetmeden olun.