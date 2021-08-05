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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre vaka sayısını açıkladı

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Giriş Tarihi: 05.08.2021 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre vaka sayısını açıkladı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor. Aşınızı zaman kaybetmeden olun." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor. Aşınızı zaman kaybetmeden olun." ifadelerine yer verdi.

SİİRT, DİYARBAKIR, BİNGÖL, BATMAN İLK SIRADA

Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis. Daha çok aşı olan kişi daha az salgından etkilenmek demek. Aşınızı zaman kaybetmeden olun.

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