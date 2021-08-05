Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre vaka sayısını açıkladı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor. Aşınızı zaman kaybetmeden olun." ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor. Aşınızı zaman kaybetmeden olun." ifadelerine yer verdi.
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