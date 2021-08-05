Bakanı Karaismailoğlu, afet bölgesinde inceleme yaptı
Antalya’daki yangınlar tüm müdahalelere rağmen 9. gününde devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Alanya’ya giderek yanan bölgelerde incelemeler yaptı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Alanya ilçesinde ormanlık alanda 31 Temmuz gecesi meydana gelen ve yüksek sıcak, düşük nem, şiddetli rüzgarın tesiriyle yayılan yangında hasar alan bölgeleri ziyaret etti.
Yangının ciddi hasara yol açtığı Bayır Mahallesi'nde incelemeler yapan Bakan Karaismailoğlu, bölge halkıyla bir araya geldi.
DEVLET TÜM İMKANLARIYLA SAHADA
Bölgede hasar tespitlerine başlandığını aktaran Adil Karaismailoğlu, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu belirtti.
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