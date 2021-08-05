Bakanı Karaismailoğlu, afet bölgesinde inceleme yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Alanya ilçesinde ormanlık alanda 31 Temmuz gecesi meydana gelen ve yüksek sıcak, düşük nem, şiddetli rüzgarın tesiriyle yayılan yangında hasar alan bölgeleri ziyaret etti.

Yangının ciddi hasara yol açtığı Bayır Mahallesi'nde incelemeler yapan Bakan Karaismailoğlu, bölge halkıyla bir araya geldi.