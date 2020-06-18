İşten çıkarma talimatı Canan Kaftancıoğlu'ndan! Yasak dinlemediler...
İSPARK'ta çalışan 17 kişi, koronavirüs salgını sürecinde yasak olmasına rağmen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından sosyal medya paylaşımları bahanesiyle işten çıkarıldı. İSPARK’tan çıkartılan işçiler, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’nun kendi adamlarını işe alabilmek için 700 kişilik yeni liste hazırladığını iddia etti
İSPARK'ta çalışan 17 kişi, pandemi sürecinde yasak olmasına rağmen İBB yönetimi tarafından sosyal medya paylaşımları bahanesiyle işten çıkarıldı. 8 Haziranda sözleşmeleri feshedilen işçilerden 3'ü, İBB'nin Saraçhane'deki binası önüne geldi. Ellerinde "Ekmeğimize uzanan eller kırılsın" yazılı dövizlerle basın açıklaması yapmak isteyen işçilere İBB'nin güvenlik görevlileri izin vermedi. İşçiler daha sonra, İBB binasının karşısındaki parkta basın açıklaması yaptı.
İşçilerden Birkan Yıldırım, "Pandemi sürecinde işten çıkma yasağı olduğu için, tazminat vermemek için sosyal medyayı bahane ederek bizleri 25-E maddesinden attılar" dedi. İBB yönetiminin göreve geldikten sonra fişleme yaptığını iddia eden Ömer Çevik ise, "Ben 15 yıl boyunca belediyede çalıştım. Beni disiplin kurulundan aradılar. Ben sosyal medyadan Recep Tayyip Erdoğan'ı beğenmişim. Bunlar bahane" diye konuştu.
'BİZİ FİŞLEMİŞLER'
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan İSPARK Genel Müdürlüğü'ne 700 kişilik yeni liste gönderildiğini öne süren Çevik, "İşten çıkarmalar devam edecek. Aldığım bilgiye göre de Kaftancıoğlu, 'Artık 1 yıl geçti. Eskilerden ne kadar çok kişi çıkarırsanız söz verdiğimiz kesimlerden o kadar çok işe yerleştirme imkanımız olur. Her fırsatta işten çıkarmaya devam edin' diyerek kesin talimatta bulunmuş" şeklinde konuştu. 12 yıldır İSPARK'ta çalıştığını söyleyen Birol Durmuş da şunları söyledi: "Bunlar dediler ki 'DİSK'e geçeceksiniz. Baktılar olmuyor bizi çıkarmak için sosyal medyama girmişler."
Sabah
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