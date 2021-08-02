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Bakanlıktan 'elektrik kesintisi' açıklaması: 'An itibariyle ülke genelinde kesintiler sonlandırılmıştır'

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Giriş Tarihi: 02.08.2021 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021
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Bakanlıktan 'elektrik kesintisi' açıklaması: 'An itibariyle ülke genelinde kesintiler sonlandırılmıştır'

Son dakika! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ülke genelinde bazı illerde yaşanan elektrik kesintilerinin ardından "Son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik tedarikinde kısmi kesintiler yaşanmıştır. Kesintilerin yaşandığı bölgelere acil müdahale ekipleriyle ilk müdahaleler yapılmış olup, an itibariyle ülke genelinde kesintiler sonlandırılmıştır" açıklamasında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, bazı illerde meydana gelen elektrik kesintilerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Bakanlığın açıklamasında, son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması sebebiyle elektrik talebinde aşırı bir artış meydana geldiğinin altı çizilerek, "Artan talep nedeniyle son birkaç haftada elektrik tüketiminde Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine ulaşılmıştır. Ulusal elektrik altyapımız artan taleplerin karşılanması için maksimum seviyede üretime devam etmektedir. Ancak son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik tedarikinde kısmi kesintiler yaşanmıştır. Kesintilerin yaşandığı bölgelere acil müdahale ekipleriyle ilk müdahaleler yapılmış olup, an itibariyle ülke genelinde kesintiler sonlandırılmıştır" denildi.

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