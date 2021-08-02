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İzmir elektrik kesintisi son dakika! 2 Ağustos İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2021 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021
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İzmir elektrik kesintisi son dakika! 2 Ağustos İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

İzmir elektrik kesintisi son dakika... İzmir'de elektrik kesintisi yaşanıyor. Türkiye'nin pek çok ilinde gerçekleşen elektik kesintisinin neden kaynaklandığı merak edilirken, İzmir halkı elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. Öte yandan elektrik kesintisine TEİAŞ'ın gittiği öğrenildi. Peki, İzmir'de elektrik kesintisi neden oluyor? 2 Ağustos İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte cevaplar...

İzmir elektrik kesintisi son dakika... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Türkiye Elektrik İlerim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından yapılan son dakika açıklaması ile elektrik kesintisinin neden kaynaklandığı öğrenildi. Pek çok illerde gerçekleşen elektrik kesintisinin ardından "İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?" sorusu gündeme geldi. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Türkiye geneli elektrik kesintisi neden oluyor? 2 Ağustos elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte cevaplar...

TÜRKİYE GENELİNDE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Gediz Elektirk'ten yapılan açıklamaya göre, hizmet bölgelerinde iletim şebekesinden kaynaklı elektrik kesintisi yaşanıyor. Konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli müşterilerimiz, hizmet bölgemizde iletim şebekesinden kaynaklı elektrik kesintileri yaşanmaktadır. En kısa sürede elektrik verilmesi yönünde çalışmalar devam etmekte olup kesinti süreleri ile ilgili ilave bilgilendirme yapacağız. Anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz."

Kesintiye üretim-tüketim dengesizliği nedeniyle gidilmiş olabileceği ifade edildi.

Elektrik kesintisine TEİAŞ gitti. Tüm illerde bir saat dönüşümlü olarak elektrik kesintileri yapılacağı kaydedildi. Üretim-tüketim dengesindeki sıkıntı nedeniyle yapılacak kesintilerin iki gün süreceği ifade edildi.

GÜNLÜK ELEKTRİK ÜRETİM VE TÜKETİM VERİLERİ

Türkiye'de dün günlük bazda 978 bin 95 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 968 bin 686 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 707 megavatsaatle 16.00'da, en düşük tüketim ise 34 bin 418 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 978 bin 95 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 968 bin 686 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 37,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,2 payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan dün 5 bin 705 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 942 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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