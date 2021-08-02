İzmir elektrik kesintisi son dakika! 2 Ağustos İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

İzmir elektrik kesintisi son dakika... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Türkiye Elektrik İlerim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından yapılan son dakika açıklaması ile elektrik kesintisinin neden kaynaklandığı öğrenildi. Pek çok illerde gerçekleşen elektrik kesintisinin ardından "İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?" sorusu gündeme geldi. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Türkiye geneli elektrik kesintisi neden oluyor? 2 Ağustos elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte cevaplar...

TÜRKİYE GENELİNDE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Gediz Elektirk'ten yapılan açıklamaya göre, hizmet bölgelerinde iletim şebekesinden kaynaklı elektrik kesintisi yaşanıyor. Konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli müşterilerimiz, hizmet bölgemizde iletim şebekesinden kaynaklı elektrik kesintileri yaşanmaktadır. En kısa sürede elektrik verilmesi yönünde çalışmalar devam etmekte olup kesinti süreleri ile ilgili ilave bilgilendirme yapacağız. Anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz."