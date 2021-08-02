Yangın bölgesinde yardım seferberliği! Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç A Haber'de Manavgat Beydiğin'deki son durumu anlattı
Yangın bölgesi Antalya Manavgat'ta son durum ne? Beydiğin'de yangın ne durumda? Manavgat'ta en fazla neye ihtiyaç var? Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, A Haber canlı yayınında son durum hakkında değerlendirmelerde bulundu. Turunç, "Milletimiz devletimiz kurumlarımız sivil toplum kuruluşlarımız kimseyi açıkta bırakmayacak geçmişte olduğu gibi." ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Beydiğin'de yangın devam ediyor. Devlet kurumlarının, vakıfların, kuruluşların birçok bölgeye yardımı ve desteği devam ediyor.
Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, bölgede son durumla ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
İşte satır başları;
Öncelikle bu yaşanan hadiseden dolayı milletimizin son derece müteessir olduğunu hatta yurt dışındaki Türkiye'ye karşı muhabbeti olan geçmişte bizim kendilerine farklı konularda yardımcı olduğumuz ülkelerin de dualarını ve katkılarını duyuyoruz.
"MİLLET OLARAK SEVGİMİZLE MUHABBETİMİZLE"
Burada yaşanan hadise gerçekten Türkiye'de geçmişte de lokal bazlı orman yangınları ve farklı yangınlar olmuştu yine millet olarak sevgimizle muhabbetimizle katkılarımızla bu acıları dindirmiştik. Burada da yine Kızılay'ın dışında başta Bakanlıklarımız, Valiliklerimiz diğer sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte zaten acil eylem planı içerisinde her kurumun bir sorumluluğu var.
"VATANDAŞLARIN İHTİYACI NEYSE VERİYORUZ"
Bizim Kızılay olarak sorumluluğumuz öncelikle afetten etkilenen insanların gıdalarıyla alakalı onların günlük ihtiyaçlarının karşılanmasıyla alakalı birinci dereceden sorumluluğumuz var ama onun dışında günlük kullanacağı ihtiyaç malzemeleriyle alakalı da ihtiyacı olan neyse veriyoruz.
Afet yaşandığı zaman insanlar evlerini bırakıyorlar uzaklaşıyorlar. Dolayısıyla biz bu manada bize müracaat eden insanların hangi konuda ihtiyaçları sıkıntıları problemleri varsa onlara milletimizin bize emanet ettiği depolarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.
DUYGULANDIRAN DAYANIŞMA
Evlerinden uzak kalan insanların birinci derecedeki duası temennisi bu yangının sönmesi. Tabi sırf kendi evlerini düşünmüyorlar. Benim evimde bir şey yok benim bölgem yanmıyor ama komşu bölgede, ilde, kasabada da yangın var. O benim de içimi yüreğimi yakıyor dolayısıyla birbirleri için dua ediyorlar. Hem fiili dayanışma var hem de dua dayanışmasını görüyoruz. Böyle bir dayanışmayı görmek bizi gerçekten bizi memnun ediyor.
"GEÇİMİŞTE OLDUĞU GİBİ KİMSEYİ AÇIKTA BIRAKMAYACAK"
Burada neye ihtiyaç var? Yanan ev yok Beydiğin'de. Diğer dolaştığım yerlerde ciddi manada köyler tamamen yanmış. Yangının ulaştığı girdiği köylerde evler tamamen yanmış. Burada yanan yok ama yangının evlere ulaşmaması gibi bir şey yok çünkü burası bir orman bölgesi. Ağaçlar yana yana buradaki evlerde 300 hane yaşıyor. Milletimiz devletimiz kurumlarımız sivil toplum kuruluşlarımız kimseyi açıkta bırakmayacak geçmişte olduğu gibi. Hatıraları hiç unutulmayacak ama acılarını dindirecek bir millet anlayışımız var bir gönül dünyamız var. İnşallah böyle bir problem yaşamayız diye ümit ediyoruz.
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