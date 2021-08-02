Yangın bölgesinde yardım seferberliği! Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç A Haber'de Manavgat Beydiğin'deki son durumu anlattı

DUYGULANDIRAN DAYANIŞMA

Evlerinden uzak kalan insanların birinci derecedeki duası temennisi bu yangının sönmesi. Tabi sırf kendi evlerini düşünmüyorlar. Benim evimde bir şey yok benim bölgem yanmıyor ama komşu bölgede, ilde, kasabada da yangın var. O benim de içimi yüreğimi yakıyor dolayısıyla birbirleri için dua ediyorlar. Hem fiili dayanışma var hem de dua dayanışmasını görüyoruz. Böyle bir dayanışmayı görmek bizi gerçekten bizi memnun ediyor.