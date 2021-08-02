Bursa elektrik kesintisi son dakika! 2 Ağustos Bursa'da elektrikler neden kesildi, ne zaman gelecek?

Bursa elektrik kesintisi son dakika... Bursa'nın pek çok ilçesinde elektrik kesintisi gerçekleşiyor. Türkiye'nin genelinde yaşanan elektik kesintisinin neden kaynaklandığı belli olurken, Bursa'da ikamet eden vatandaşlar elektriğin saat kaçta geleceğini merak ediyor. Öte yandan elektrik kesintisine TEİAŞ'ın gittiği öğrenildi. Peki, Bursa'da elektrik kesintisi neden oluyor? 2 Ağustos Bursa'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ayrıntılar...

BURSA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok ilinde gerçekleşen elektrik kesintisinin iletim hatlarından kaynaklı olduğu bildirildi. Arızaya müdahale edilmekte olup en kısa sürede onarım sağlanacağı açıklandı.