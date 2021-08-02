İstanbul elektrik kesintisi son dakika! 2 Ağustos İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi son dakika... İstanbul'ın bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Türkiye'nin pek çok ilinde gerçekleşen elektik kesintisinin neden kaynaklandığı merak edilirken, İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. Öte yandan elektrik kesintisine TEİAŞ'ın gittiği öğrenildi. Peki, İstanbul'da elektrik kesintisi neden oluyor? 2 Ağustos İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte cevaplar...

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok ilinde gerçekleşen elektrik kesintisinin iletim hatlarından kaynaklı olduğu bildirildi. Arızaya müdahale edilmekte olup en kısa sürede onarım sağlanacağı açıklandı.