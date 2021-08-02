Türkiye geneli elektrik kesintisi son dakika! 2 Ağustos elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika... Türkiye'de elektrikler ne zaman gelecek? Türkiye Elektrik İlerim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından yapılan son dakika açıklaması ile elektrik kesintisinin detayları açıklandı. Pek çok illerde gerçekleşen elektrik kesintisinin ardından "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusu gündeme geldi. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Türkiye geneli elektrik kesintisi neden oluyor? 2 Ağustos elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte cevaplar...

TÜRKİYE GENELİNDE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Elektrik kesintisinin iletim hatlarından kaynaklı olduğu açıklandı. Arızaya müdahale edilmekte olup en kısa sürede onarım sağlanacağı açıklanırken, kesintinin Türkiye'nin pek çok ilinde gerçekleştiği de öğrenildi.