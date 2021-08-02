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Türkiye geneli elektrik kesintisi son dakika! 2 Ağustos elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2021 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021
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Türkiye geneli elektrik kesintisi son dakika! 2 Ağustos elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika... Türkiye genelinde elektrik kesintisi yaşandığı öğrenildi. Türkiye'nin pek çok ilinde gerçekleştiği açıklanan elektrik kesintisinin iletim hatlarından kaynaklı olduğu söylendi. Elektrik kesintisine TEİAŞ gitti. Elektrik kesintisi ile ilgili açıklama geldi. Peki, Türkiye geneli elektrik kesintisi neden oluyor? 2 Ağustos elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte haberin detayları...

Son dakika... Türkiye'de elektrikler ne zaman gelecek? Türkiye Elektrik İlerim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından yapılan son dakika açıklaması ile elektrik kesintisinin detayları açıklandı. Pek çok illerde gerçekleşen elektrik kesintisinin ardından "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusu gündeme geldi. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Türkiye geneli elektrik kesintisi neden oluyor? 2 Ağustos elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte cevaplar...

TÜRKİYE GENELİNDE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Elektrik kesintisinin iletim hatlarından kaynaklı olduğu açıklandı. Arızaya müdahale edilmekte olup en kısa sürede onarım sağlanacağı açıklanırken, kesintinin Türkiye'nin pek çok ilinde gerçekleştiği de öğrenildi.

Kesintiye üretim-tüketim dengesizliği nedeniyle gidilmiş olabileceği ifade edildi.

Elektrik kesintisine TEİAŞ gitti. Tüm illerde bir saat dönüşümlü olarak elektrik kesintileri yapılacağı kaydedildi. Üretim-tüketim dengesindeki sıkıntı nedeniyle yapılacak kesintilerin iki gün süreceği ifade edildi.

GÜNLÜK ELEKTRİK ÜRETİM VE TÜKETİM VERİLERİ

Türkiye'de dün günlük bazda 978 bin 95 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 968 bin 686 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 707 megavatsaatle 16.00'da, en düşük tüketim ise 34 bin 418 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 978 bin 95 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 968 bin 686 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 37,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,2 payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan dün 5 bin 705 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 942 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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