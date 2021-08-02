Bilim Kurulu Üyesi uyardı: 'Tek doz ile yeterli koruyuculuğu sağlamak mümkün değil'
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, tek doz aşı olarak yeterli koruyuculuğu elde etmenin mümkün olmadığını dile getirdi. Turan, " aşı şeması tamamlanmamış bireylerin riski devam eder. Sinovac aşısı ile aşılanmış bir birey 28 gün sonra ikinci dozunu olmak zorunda. BioNTech ile aşılanmış olan birey yine BioNTech ile ikinci dozunu olmak zorunda." dedi.
Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Turan, koronavirüs aşısında 1, 2 ile hatırlatma dozunun önemiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Turan, aşı şemasına uyulması gerektiğini belirterek şu açıklamada bulundu:
''AŞILAMA MUTLAKA AŞI ŞEMASINA UYULARAK YAPILMALI''
"Çünkü aşı yaptırdıktan sonra koruyuculuğunun hangi sürelerde devam ettiğini ve hangi aralıklarla 2 doz aşının yapılması gerektiğini dünya da biz de netleştirdik. O yüzden aşı şeması tamamlanmamış bireylerin riski devam eder. Sinovac aşısı ile aşılanmış bir birey 28 gün sonra ikinci dozunu olmak zorunda. BioNTech ile aşılanmış olan birey yine BioNTech ile ikinci dozunu olmak zorunda. Çünkü tek doz aşılama sonrası da hastalığı geçirme ihtimalleri var. O sürede yeterli koruyuculuk sağlanamamış olabilir. O nedenle aşılama mutlaka aşı şemasına uyularak yapılmalı" dedi.
''AŞISIZLARDA OLUŞACAK HASAR RİSKİ 6 KAT DAHA FAZLA''
Prof. Dr. Turan, kişilerin aşı ile oluşabilecek yan etkilere yönelik korkusuna ilişkin, "Oysa şöyle bir durum söz konusu; eğer hastalığı geçirirseniz hastalığa bağlı oluşacak hasarların riski aşıya göre 6 kat daha fazla. O yüzden son literatür bilgisi de aslında bu noktada bize ışık tutuyor. Özellikle hastalığı geçiren bireylerin yaşayacağı sorunların, aşıya göre 6 kat daha fazla olduğu ifade edilmiş durumda. Biz bunları yarar-zarar oranını çok iyi düşünerek aslında öneriyoruz. Halkımız eminim bu konuda duyarlılık gösterecektir. Kendisine en uygun olanı seçecektir, diye düşünüyorum. Tek doz aşılama, aşı şemasında yerini almış bir aşılama durumu değil. Tek doz aşılama ile yeterli koruyuculuğu sağlamak da mümkün değil. O nedenle aşı şemasına uyulmak zorunda. Hangi aşı ile başlandıysa ikinci dozu yapılmalı. Biz bu konudaki net bilgileri zaten verdik, vermeye devam ediyoruz. O nedenle de aşı şemasının tamamlanmasına vurgu yapmak isterim" diye konuştu.
''BİREYSEL ÖNLEMLERİMİZ ÇOK ÖNEMLİ''
Prof. Dr. Turan, bu dönemde hasta sayısının artabileceğini belirterek, "Bugünden söyleyecek en önemli şey; kişisel önlemlere dikkat edilmediği için hasta sayısı artacak. Çünkü dünyada da artan bulaştırıcılığı yüksek varyantların mevcudiyeti ülkemizde de bu durumun vaka artışları ile ortaya çıkacağını gösteriyor. O nedenle bizim çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bireysel önlemlerimiz çok önemli. Sadece aşıya değil aynı zamanda pandeminin başında da söylediğimiz bireysel önlemlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Vaka artışı devam edecek gibi duruyor. Çünkü sonuçta bir açılma dönemi yaşadık. Pandemi döneminde halkımız çok yorulmuş ve sıkılmıştı. Yaz döneminde biraz onun rehavetine kapılındı. Şimdi de sayıların arttığını görüyoruz, görmeye de devam edeceğiz" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kabine toplantısı ertelendi mi? 2 Ağustos Kabine toplantısı var mı? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak?
- Tekirdağ elektrik kesintisi son dakika! 2 Ağustos Çorlu, Şarköy'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- Bursa elektrik kesintisi son dakika! 2 Ağustos Bursa'da elektrikler neden kesildi, ne zaman gelecek?
- Türkiye geneli elektrik kesintisi son dakika! 2 Ağustos elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- LGS 2. nakil boş kontenjanlar sorgulama! 2021 MEB LGS yerleştirmeye esas 2. nakil işlemleri ne zaman? Taban puanlar...
- Emekli olmak isteyene müjde! Daha sonra maaştan kesilecek! Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'tan flaş hamle...
- MEB son dakika: İl içi görevden ayrılma işlemleri başladı mı? Öğretmen il içi ilişik kesme işlemleri nereden, nasıl yapılır?
- Temmuz ayından sonra emekliye yeni zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emekli maaşında artış olabilir! Seyyanen zam ve asgari ücret...
- İşçi zammı son dakika: Taşeron ve kamu işçisi seyyanen zam açıklandı mı? Toplu sözleşme ile yeni zamlı maaşlar...
- POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 28. dönem POMEM mülakat sonuç tarihi açıklandı mı?
- Kabine Toplantısı son gelişmeler: Yasaklar tekrar, yeniden gelecek mi? Hafta içi ve sonu sokağa çıkma yasağı...
- İŞKUR 2021 personel alımları: Normalleşe sonrasında 80 bine yakın işçi alımı olacak! Başvuru şartları...