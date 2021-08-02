Ankara elektrik kesintisi son dakika! 2 Ağustos Ankara'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
Ankara elektrik kesintisi son dakika... Ankara'nın bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Türkiye'nin pek çok ilinde gerçekleşen elektik kesintisinin neden kaynaklandığı merak edilirken, Ankara'da ikamet eden vatandaşlar elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. Öte yandan elektrik kesintisine TEİAŞ'ın gittiği öğrenildi. Peki, Ankara'da elektrik kesintisi neden oluyor? 2 Ağustos Ankara'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte cevaplar...
Ankara elektrik kesintisi son dakika... Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok ilinde elektrik kesintisi yaşanıyor. TEİAŞ tarafından yapılan son dakika açıklaması ile elektrik kesintisinin nedeni açıklandı.Elektrik kesintisinin ardından "Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusu araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Ankara elektrik kesintisi neden oluyor? 2 Ağustos Ankara'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte cevaplar...
ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok ilinde gerçekleşen elektrik kesintisinin iletim hatlarından kaynaklı olduğu bildirildi. Arızaya müdahale edilmekte olup en kısa sürede onarım sağlanacağı açıklandı.
Kesintiye üretim-tüketim dengesizliği nedeniyle gidilmiş olabileceği ifade edildi.
Elektrik kesintisine TEİAŞ gitti. Tüm illerde bir saat dönüşümlü olarak elektrik kesintileri yapılacağı kaydedildi. Üretim-tüketim dengesindeki sıkıntı nedeniyle yapılacak kesintilerin iki gün süreceği ifade edildi.
GÜNLÜK ELEKTRİK ÜRETİM VE TÜKETİM VERİLERİ
Türkiye'de dün günlük bazda 978 bin 95 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 968 bin 686 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 707 megavatsaatle 16.00'da, en düşük tüketim ise 34 bin 418 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 978 bin 95 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 968 bin 686 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 37,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,2 payla linyit santralleri izledi.
Öte yandan dün 5 bin 705 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 942 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.
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