Ankara elektrik kesintisi son dakika! 2 Ağustos Ankara'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Ankara elektrik kesintisi son dakika... Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok ilinde elektrik kesintisi yaşanıyor. TEİAŞ tarafından yapılan son dakika açıklaması ile elektrik kesintisinin nedeni açıklandı.Elektrik kesintisinin ardından "Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusu araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Ankara elektrik kesintisi neden oluyor? 2 Ağustos Ankara'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte cevaplar...

ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok ilinde gerçekleşen elektrik kesintisinin iletim hatlarından kaynaklı olduğu bildirildi. Arızaya müdahale edilmekte olup en kısa sürede onarım sağlanacağı açıklandı.