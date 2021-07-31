Türkiye tek yürek oldu! Herkes elini taşın altında koydu





ŞİRKETLER DE KATILDI

Seferberliğe şirketler de katıldı. Türk Telekom, hem fidan bağışı seferberliği başlattı hem de çalışanlarıyla yardım çalışmalarına destek verdi. Türk Telekom Grubu çalışanları, bayileri ve tüm iş ortakları adına Tarım ve Orman Bakanlığı'na 100 bin fidan bağışlayan şirket, çalışanlarının gönüllülük esasıyla bir araya gelerek oluşturdukları Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi'nin de AFAD ile bölgedeki yardım çalışmalarına katıldığını bildirdi. Migros, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kurtarma Ekipleri ile koordineli şekilde yangın felaketinin yaşandığı bölgelere ihtiyaç malzemeleri gönderdi. CarrefourSA da yangının etkili olduğu Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçelerine yardım tırı yolladı. Antalya Ticaret Borsası da Manavgat'taki çiftçilere 100 ton saman ve yem gönderdi.