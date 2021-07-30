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Alevlerle dev mücadele! İHA'lar bu kez yangın için gökyüzünde

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 30.07.2021 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021
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Alevlerle dev mücadele! İHA'lar bu kez yangın için gökyüzünde

28-30 Temmuz arasında 71 orman yangını çıktı. Bu yangınlardan 57 tanesi kontrol altına alınırken 14'ünün çalışmaları devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarında yerli ve milli İHA'lar bir kez daha ön planda yer aldı. Terörle mücadelede büyük başarı sağlayan İHA'lar, koordinatları belirleyerek sahadaki ekiplere anlık olarak veri paylaşıyor. Detayları A Haber Muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş detayları aktardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının Komuta Kontrol ve İzleme Merkezi'ne giden A Haber Muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş detayları aktardı.

Uğurbaş, "Polis Havacılık ekipleri ekranlardan anlık olarak emniyet İHA'ları vasıtasıyla yangınla mücadele eden ekiplere bilgi ve veri sağlıyor.

Terörle mücadelede büyük başarı sağlayan İHA'lar şu an yangınla mücadele için havada. 3 tane İHA'nın bulunduğu bölgeleri ve kapsama alanlarını ekranlardan görebiliyorsunuz.

Buradan anlık olarak sahadaki ekiplere koordinat ve bilgi aktarılıyor. Örneğin Bayraktar TB-2 İHA, lazer vasıtasıyla bir koordinatı belirliyor. Müdahale edilmesi gereken bir yer varsa bu koordinat belirleniyor ve sahadaki ekiplere bildiriliyor.

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