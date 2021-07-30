Alevlerle dev mücadele! İHA'lar bu kez yangın için gökyüzünde

Buradan anlık olarak sahadaki ekiplere koordinat ve bilgi aktarılıyor. Örneğin Bayraktar TB-2 İHA, lazer vasıtasıyla bir koordinatı belirliyor. Müdahale edilmesi gereken bir yer varsa bu koordinat belirleniyor ve sahadaki ekiplere bildiriliyor.

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