Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrasında yangında hayatını kaybeden vatandaşlara dua etti: Dualarımızın kabulüyle bu yangın felaketlerinde ölen kardeşlerimize rahmet eyle
GÜNDEM ahaber.com.tr
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Çamlıca Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlar için dua etti. Erdoğan "Yarab biz aciziz, sana sığındık dualarımızı kabul et. Yangın felaketlerinde ölen kardeşimize rahmet eyle. Bir an önce bu felaketleri tamamiyle çözerek şehirlerimizi ve kardeşlerimizin yüzlerini güldürmeyi bize nasip et" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı için bulunduğu Çamlıca Camii'nde namazdan sonra Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlara dua etti.
Yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyen Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"Ya Rab dualarımızı kabul eyle. Ya Rab bu sıkıntılı anda sana sığındık. Dualarımızın kabulüyle bu yangın felaketlerinde ölen kardeşlerimize rahmet eyle. Bir an önce bu felaketleri inşallah çözerek, hallederek bu şehirlerimizi sahiplerinin yüzünü güldürecek hale dönüştürmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi bizi bize bırakma. Birliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle."