Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrasında yangında hayatını kaybeden vatandaşlara dua etti: Dualarımızın kabulüyle bu yangın felaketlerinde ölen kardeşlerimize rahmet eyle

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı için bulunduğu Çamlıca Camii'nde namazdan sonra Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlara dua etti.

Yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyen Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Ya Rab dualarımızı kabul eyle. Ya Rab bu sıkıntılı anda sana sığındık. Dualarımızın kabulüyle bu yangın felaketlerinde ölen kardeşlerimize rahmet eyle. Bir an önce bu felaketleri inşallah çözerek, hallederek bu şehirlerimizi sahiplerinin yüzünü güldürecek hale dönüştürmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi bizi bize bırakma. Birliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle."