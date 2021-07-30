Manavgat'taki orman yangınındaki ölü ve yaralı sayısına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama

Sağlık Bakanı Koca ülke genelinde çıkan yangınlara ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesajı paylaştı. Bakan Koca mesajında çıkan yangınlardaki hayatını kaybeden ve yaralananlar ilgili bilgi verdi.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda "Manavgat'taki orman yangınında üç can kaybımız var. İkisi kırıklarından dolayı ameliyat edilen 16 kişinin tedavileri sürüyor. 292 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Kısmi tahliye gereği, Devlet Hastanemizdeki 10 yoğum bakım hastası diğer hastanelere nakledildi." ifadelerini kullandı.