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Fethiye'deki orman yangınında sabotaj şüphesi: Belediye Başkanı Alim Karaca'dan flaş sözler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.07.2021 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021
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Fethiye'deki orman yangınında sabotaj şüphesi: Belediye Başkanı Alim Karaca'dan flaş sözler

Son dakika haberine göre: Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan yangınlara müdahaleler devam ederken, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca yangınla ilgili sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

Fethiye'de çıkan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangın daha sonra kontrol altına alındı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, orman yangınını 4 kişinin molotof kokteylleri ile çıkardığı yönünde iddialar olduğunu söyledi.

Yangının kontrol altına aldığını belirten Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Ovacık bölgesinde şu an yangın kontrol altına alındı. Tüm yurttaşlarıma ve can hıraş çalışan bütün personellere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

MOLOTOF KOKTEYLİ İDDİASI

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Ölüdeniz mahallesinin Ovacık Mevkii'ndeki orman yangınını 4 kişinin molotof kokteylleri ile çıkardığı yönünde iddialar olduğunu söyledi. Başkan Karaca, Türkiye'nin 66 noktasında orman yangınlarının devam ettiğini belirterek, "Yangınların sabotaj olduğunu düşünüyoruz. Buradaki yangını 4 kişinin molotof kokteyler ile çıkardıklarını söyleyenler oldu.

Etraf çevrildi ve şüphelileri arama çalışması sürüyor. Oteller bölgesinde yangın kontrol altına alındı. Alevler Kayaköy mahallesine doğru ilerliyor. Yangını söndürmek için herkes canla başla mücadele veriyor. Bir daha bu üzücü olayların yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın Kırıkhan ilçesi ve Muğla'nın Fethiye ilçesindeki yangınların kontrol altına alındığını bildirdi.
Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay Kırıkhan yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Muğla Fethiye yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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