Fethiye'deki orman yangınında sabotaj şüphesi: Belediye Başkanı Alim Karaca'dan flaş sözler
Son dakika haberine göre: Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan yangınlara müdahaleler devam ederken, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca yangınla ilgili sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.
Fethiye'de çıkan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangın daha sonra kontrol altına alındı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, orman yangınını 4 kişinin molotof kokteylleri ile çıkardığı yönünde iddialar olduğunu söyledi.
Yangının kontrol altına aldığını belirten Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Ovacık bölgesinde şu an yangın kontrol altına alındı. Tüm yurttaşlarıma ve can hıraş çalışan bütün personellere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
MOLOTOF KOKTEYLİ İDDİASI
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Ölüdeniz mahallesinin Ovacık Mevkii'ndeki orman yangınını 4 kişinin molotof kokteylleri ile çıkardığı yönünde iddialar olduğunu söyledi. Başkan Karaca, Türkiye'nin 66 noktasında orman yangınlarının devam ettiğini belirterek, "Yangınların sabotaj olduğunu düşünüyoruz. Buradaki yangını 4 kişinin molotof kokteyler ile çıkardıklarını söyleyenler oldu.
Etraf çevrildi ve şüphelileri arama çalışması sürüyor. Oteller bölgesinde yangın kontrol altına alındı. Alevler Kayaköy mahallesine doğru ilerliyor. Yangını söndürmek için herkes canla başla mücadele veriyor. Bir daha bu üzücü olayların yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın Kırıkhan ilçesi ve Muğla'nın Fethiye ilçesindeki yangınların kontrol altına alındığını bildirdi.
Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay Kırıkhan yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Muğla Fethiye yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fikstür belli oldu! Süper Lig ne zaman başlayacak? 2021-2022 Süper Lig başlama tarihi...
- Emekliye beklenmeyen müjde! Güncelleme geldi, 1750 TL'ye yükseldi! Yapı Kredi, ING Bank, Garanti...
- 652 yurt müdürü alacak! GSB memur alımı 2021 ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) memur alımlarında KPSS puan şartı kaç?
- Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri bitti mi, son durum ne? Açıklama geldi mi?
- Sıfır araç fiyatlarında kritik değişim! Yeni listeler belli oldu! Ford, Toyota, Kia, Dacia...
- Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları maçı bugün mü, yarın mı?
- PMYO 2021 taban puanları belli oldu mu? PMYO lisans ve ön lisans baraj puanı kaç olacak? Kontenjanlar...
- Emekli olmak isteyenlere müjde! 1.55 faiz oranı ve 36 ay vadeli kredi fırsatı! Başvuru şartları ve detayları...
- AÖL 4. dönem sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Açık Lise ek sınav tarihleri açıklandı mı?
- Bankalar limitlerini zorladı, faizler artışa geçti! 15.000 TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar, kaç TL olur?
- KPSS 2021 son dakika: KPSS ertelenir, iptal mi? 2021 KPSS sınavı ertelenecek mi?
- BİM marketlerden yeni ay sürprizi! 3 Ağustos 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Salı itibarıyla...