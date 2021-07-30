30 Temmuz 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Manavgat'taki orman yangınındaki ölü ve yaralı sayısına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama

Manavgat'taki orman yangınındaki ölü ve yaralı sayısına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.07.2021 19:28
Güncelleme:30.07.2021 19:31
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin birçok yerinde meydana gelen orman yangınları sonucu meydana gelen kayıplarla ilgili bilgi verdi. Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda "Mavgat’taki orman yangınında üç can kaybımız var. İkisi kırıklarından dolayı ameliyat edilen 16 kişinin tedavileri sürüyor. 292 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Kısmi tahliye gereği, Devlet Hastanemizdeki 10 yoğum bakım hastası diğer hastanelere nakledildi. Marmaris ve Bodrum’daki orman yangınlarında bir kişi hayatını kaybetti. Yangınlardan etkilenen, üçü yabancı uyruklu 64 kişiden 60’ı tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Tedavisi devam eden dört kişinin genel durumu iyi. Ekiplerimizle yangın bölgelerinde görevdeyiz." ifadelerini kullandı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

Sağlık Bakanı Koca ülke genelinde çıkan yangınlara ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesajı paylaştı. Bakan Koca mesajında çıkan yangınlardaki hayatını kaybeden ve yaralananlar ilgili bilgi verdi.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda "Manavgat'taki orman yangınında üç can kaybımız var. İkisi kırıklarından dolayı ameliyat edilen 16 kişinin tedavileri sürüyor. 292 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Kısmi tahliye gereği, Devlet Hastanemizdeki 10 yoğum bakım hastası diğer hastanelere nakledildi." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yangınlardaki ölü ve yaralı sayısına ilişkin Bakan Koca'dan yeni açıklama
Yangınlardaki ölü ve yaralı sayısına ilişkin Bakan Koca'dan yeni açıklama
Yangında evini kaybetti: İYİ Parti heyetini evine sokmadı
Yangında evini kaybetti: İYİ Parti heyetini evine sokmadı
Vali Ayaz'dan korona aşısı çağrısı
Vali Ayaz'dan korona aşısı çağrısı
İHA'lar bu kez yangın için gökyüzünde
İHA'lar bu kez yangın için gökyüzünde
Afet mi? Sabotaj mı? Orman yangınları nasıl çıkıyor? Orman yangınlarının araştırılması için özel ekip kuruldu
Afet mi? Sabotaj mı? Orman yangınları nasıl çıkıyor? Orman yangınlarının araştırılması için özel ekip kuruldu
İşte helikopter ve uçaklar arasındaki gerçek
İşte helikopter ve uçaklar arasındaki gerçek
57 yangın kontrol altında
"57 yangın kontrol altında"
Dumandan zehirlenen turist son anda kurtuldu
Dumandan zehirlenen turist son anda kurtuldu
Alevlerin arasında kaldılar
Alevlerin arasında kaldılar
İşte Kapalı Maraş gerçeğinin belgesi
İşte Kapalı Maraş gerçeğinin belgesi
Türkiye'nin yangın stratejisi!
Türkiye'nin yangın stratejisi!
Valilikler peş peşe duyurdu! Ormanlara girişler yasaklandı
Valilikler peş peşe duyurdu! Ormanlara girişler yasaklandı
Daha Fazla Video Göster