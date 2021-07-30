Manavgat'taki orman yangınındaki ölü ve yaralı sayısına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin birçok yerinde meydana gelen orman yangınları sonucu meydana gelen kayıplarla ilgili bilgi verdi. Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda "Mavgat’taki orman yangınında üç can kaybımız var. İkisi kırıklarından dolayı ameliyat edilen 16 kişinin tedavileri sürüyor. 292 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Kısmi tahliye gereği, Devlet Hastanemizdeki 10 yoğum bakım hastası diğer hastanelere nakledildi. Marmaris ve Bodrum’daki orman yangınlarında bir kişi hayatını kaybetti. Yangınlardan etkilenen, üçü yabancı uyruklu 64 kişiden 60’ı tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Tedavisi devam eden dört kişinin genel durumu iyi. Ekiplerimizle yangın bölgelerinde görevdeyiz." ifadelerini kullandı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

Sağlık Bakanı Koca ülke genelinde çıkan yangınlara ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesajı paylaştı. Bakan Koca mesajında çıkan yangınlardaki hayatını kaybeden ve yaralananlar ilgili bilgi verdi.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda "Manavgat'taki orman yangınında üç can kaybımız var. İkisi kırıklarından dolayı ameliyat edilen 16 kişinin tedavileri sürüyor. 292 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Kısmi tahliye gereği, Devlet Hastanemizdeki 10 yoğum bakım hastası diğer hastanelere nakledildi." ifadelerini kullandı.