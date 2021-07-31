Son dakika: Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını başladı

SON DAKİKA HABERİ: Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi Ocak mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangın sonrası ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler kısa sürede olay yerine gelerek yangın söndürme çalışmalarına başladı.

Ekiplerin yangına karadan müdahalesi sürüyor.





