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Art arda çıkan orman yangınları sonrası flaş karar! 2 ay boyunca yasaklandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 30.07.2021 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021
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Art arda çıkan orman yangınları sonrası flaş karar! 2 ay boyunca yasaklandı

Yurt genelinde birçok ilde art arda çıkan orman yangıları sonrası Uşak Valiliği tarafından ormanlık alana girişlerin 2 ay süreyle yasaklandığı açıklandı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ: Uşak Valiliği resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ormanlık alanlara 30 Eylül tarihine kadar girişlerin yasaklandığı belirtildi.

Uşak Valiliği, resmi sosyal medya hesabından son günlerde meydana gelen orman yangınları nedeniyle tedbir amaçlı 30 Eylül tarihine kadar ormanlık alanlara giriş ve çıkışların yasaklandığını belirtti. Belirtilen açıklamada, "Mangal, semaver, ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parkları dışında ormanlara giriş çıkışların 30 Eylül'e kadar yasaklanmıştır" ifadeleri aktarıldı.

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