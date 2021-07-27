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CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu ve ekibi A Haber'e saldıranlara sahip çıktı! Hıncal Uluç'tan çok sert sözler

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Giriş Tarihi: 27.07.2021 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021
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CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu ve ekibi A Haber'e saldıranlara sahip çıktı! Hıncal Uluç'tan çok sert sözler

Denizde kaybolan kişileri haber yapmak için İstanbul Şile'ye giden A Haber ekipleri saldırıya uğradı. İBB'ye bağlı cankurtaranlar A Haber ekibini darp etmişti. İBB Sözcüsü Murat Ongun yaşanan skandal olay karşısında özür dilemek yerine cankurtaranların saldırısına sahip çıkarcasına, saldırganların görevlerini yaptıklarını ifade etti. Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç bugünkü köşesinde, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi. Uluç yazısında "Plajda çekimler yapan muhabirlere de cankurtaranlar, isim değiştirip "canalanlar" gibi saldırmışlar.. Bunlar artık tanıyamaz olduğum Ekrem İmamoğlu'nun adamları ve gene artık tanıyamaz olduğumuz İmamoğlu'nun başdanışmanı Murat Ongun'un bir de sıkılmadan savunduğu kişiler..." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Hıncal Uluç'un CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "HANGİ İMAMOĞLU!.." sözleriyle tepki gösterdiği köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:

Şile'de A Haber ekibine saldırı! ŞİLE'DE A HABER EKİBİNE SALDIRI!

Özellikle Şile kıyılarında görülen ve uluslararası adı RİP olan, ölümcül bir akıntı var.. Kıyıdan denizin içine doğru çeken bir akıntıdır ve özellikle bu sahilde her yıl boğulmalara sebep olur. Bu ters akıntıyı uzun anlatmıyorum. İnternette RİP yazın bulacaksınız.

Bu sebeple Şile'de resmi plajlar dışında denize girilmesi tavsiye edilmez, bir.
Buralarda belediyenin özel yetiştirilmiş cankurtaranları vardır.
İkincisi, girer ve bu akıntıya yakalanırsanız, kesinlikle akıntıya karşı, yani sahile doğru yüzmeyecek, kendinizi boşuna yorup, nefessiz bırakıp ölüme yaklaştırmayacak, akıntı yönünde yüzüp yorulmadan su yüzünde kalarak kurtarılmayı bekleyeceksiniz.

Sahile birlikte geldiğiniz insanlar sandalla gelecek ya da tam teçhizatlı, iyi eğitimli cankurtaranlar yetişecekler. Bu iki husus çok önemli.. Sahile değil, açığa yüzmek, hayat kurtarır yani..

Geçen hafta tatilde Şile sahillerini izlemeye giden A Haber muhabirlerinin, cankurtaranlarla RİP akıntıları ve kurtarma yöntemleri konusunda konuşma yapmalarını şefleri olduğu söylenen bir herif "A Haber ile konuşanın ümüğünü sıkarım" diye engellemiş. Böyle konuşan birine "herif" dememi yadırgamazsınız herhalde.

Yetmemiş, plajda çekimler yapan muhabirlere de cankurtaranlar, isim değiştirip "canalanlar" gibi saldırmışlar..
Bunlar artık tanıyamaz olduğum Ekrem İmamoğlu'nun adamları ve gene artık tanıyamaz olduğumuz İmamoğlu'nun başdanışmanı Murat Ongun'un bir de sıkılmadan savunduğu kişiler.. Yani bakarsanız, bizimkiler ümüklerinin sıkılmasını hak etmişler..
Peki ya isimlerinin sonunda "Sendika/ Dernek" lafları olan basın kuruluşları nerde?.
Ara ki, bulasın..
Gazeteci, bu ülkenin en yalnız adamıdır!.

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