CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu ve ekibi A Haber'e saldıranlara sahip çıktı! Hıncal Uluç'tan çok sert sözler
Denizde kaybolan kişileri haber yapmak için İstanbul Şile'ye giden A Haber ekipleri saldırıya uğradı. İBB'ye bağlı cankurtaranlar A Haber ekibini darp etmişti. İBB Sözcüsü Murat Ongun yaşanan skandal olay karşısında özür dilemek yerine cankurtaranların saldırısına sahip çıkarcasına, saldırganların görevlerini yaptıklarını ifade etti. Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç bugünkü köşesinde, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi. Uluç yazısında "Plajda çekimler yapan muhabirlere de cankurtaranlar, isim değiştirip "canalanlar" gibi saldırmışlar.. Bunlar artık tanıyamaz olduğum Ekrem İmamoğlu'nun adamları ve gene artık tanıyamaz olduğumuz İmamoğlu'nun başdanışmanı Murat Ongun'un bir de sıkılmadan savunduğu kişiler..." ifadeleriyle tepki gösterdi.
Hıncal Uluç'un CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "HANGİ İMAMOĞLU!.." sözleriyle tepki gösterdiği köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:
Özellikle Şile kıyılarında görülen ve uluslararası adı RİP olan, ölümcül bir akıntı var.. Kıyıdan denizin içine doğru çeken bir akıntıdır ve özellikle bu sahilde her yıl boğulmalara sebep olur. Bu ters akıntıyı uzun anlatmıyorum. İnternette RİP yazın bulacaksınız.
Bu sebeple Şile'de resmi plajlar dışında denize girilmesi tavsiye edilmez, bir.
Buralarda belediyenin özel yetiştirilmiş cankurtaranları vardır.
İkincisi, girer ve bu akıntıya yakalanırsanız, kesinlikle akıntıya karşı, yani sahile doğru yüzmeyecek, kendinizi boşuna yorup, nefessiz bırakıp ölüme yaklaştırmayacak, akıntı yönünde yüzüp yorulmadan su yüzünde kalarak kurtarılmayı bekleyeceksiniz.
Sahile birlikte geldiğiniz insanlar sandalla gelecek ya da tam teçhizatlı, iyi eğitimli cankurtaranlar yetişecekler. Bu iki husus çok önemli.. Sahile değil, açığa yüzmek, hayat kurtarır yani..
Geçen hafta tatilde Şile sahillerini izlemeye giden A Haber muhabirlerinin, cankurtaranlarla RİP akıntıları ve kurtarma yöntemleri konusunda konuşma yapmalarını şefleri olduğu söylenen bir herif "A Haber ile konuşanın ümüğünü sıkarım" diye engellemiş. Böyle konuşan birine "herif" dememi yadırgamazsınız herhalde.
Yetmemiş, plajda çekimler yapan muhabirlere de cankurtaranlar, isim değiştirip "canalanlar" gibi saldırmışlar..
Bunlar artık tanıyamaz olduğum Ekrem İmamoğlu'nun adamları ve gene artık tanıyamaz olduğumuz İmamoğlu'nun başdanışmanı Murat Ongun'un bir de sıkılmadan savunduğu kişiler.. Yani bakarsanız, bizimkiler ümüklerinin sıkılmasını hak etmişler..
Peki ya isimlerinin sonunda "Sendika/ Dernek" lafları olan basın kuruluşları nerde?.
Ara ki, bulasın..
Gazeteci, bu ülkenin en yalnız adamıdır!.
YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray PSV maçı ne zaman, hangi gün? 2021 Şampiyonlar Ligi GS PSV rövanş maçı hangi kanalda?
- 27 Temmuz BİM Aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu salı BİM'de hangi ürünler olacak? İşte sürpriz liste...
- YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? 2021 YÖKDİL/2 sınavı ne zaman yapılacak?
- YKS sonuçları bu hafta açıklanacak mı? 2021 YKS TYT üniversite sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
- Gadir-i Hum nedir, nasıl kutlanır? Gadir-i Hum Bayramı ne zaman kutlanıyor?
- Tarih belli oldu! 2021 Bursluluk sınavı ne zaman? Ertelenen İOKBS bursluluk sınav tarihi açıklandı mı?
- Yolun sonu gözüktü! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten La Casa De Papel paylaşımı...
- Üniversiteler 2021 ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler bu yıl açılacak mı? Online, yüz yüze...
- Araba alacaklar pür dikkat kesildi! Sıfır arabalarda ÖTV indirimi olacak mı? 2021 yılında ÖTV indirimi gelecek mi?
- Binlerce kişi almayı unuttu! SGK'da paranız kalmış olabilir! Başvuru yapan anında alabiliyor...
- Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?
- Ve son dakika açıklandı! 1800 günle emeklilik müjdesi! Yaş şartı aranmadan...