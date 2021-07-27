Son dakika: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı Kovid-19 izni devam edecek mi? CTE son duyurular...

Son dakika... Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren iki ay süreyle uzatılmıştı. Temmuz ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde açık cezaevi izinleri hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı Kovid-19 izni devam edecek mi? İşte haberin detayları...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından henüz konu ile ilgili bir açıklama gelmedi. 31 Temmuz'da sona erecek açık cezaevi izinlerinin yeniden uzatılması gündemde.