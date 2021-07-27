Son dakika: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı Kovid-19 izni devam edecek mi? CTE son duyurular...
Açık cezaevi izinleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. CTE tarafından 28 Mayıs 2021 tarihinde yayımlanan duyuruda, koronavirüs pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen Kovid-19 izin sürelerinin iki ay daha uzatıldığı açıklanmıştı. Bu sürenin dolmasına kısa süre kala izinlerin yeniden uzatılıp uzatılmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı CTE korona izni devam edecek mi? İşte son gelişmeler...
Son dakika... Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren iki ay süreyle uzatılmıştı. Temmuz ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde açık cezaevi izinleri hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı Kovid-19 izni devam edecek mi? İşte haberin detayları...
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?
Hemen şunu belirtelim ki, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından henüz konu ile ilgili bir açıklama gelmedi. 31 Temmuz'da sona erecek açık cezaevi izinlerinin yeniden uzatılması gündemde.
Kamuoyunda 4'üncü Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle son olarak, açık cezaevinde bulunanlar ile açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazananlara Covid-19 izni verilmesine ilişkin düzenlemenin süresinin uzatılacağı bildirildi. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
31 TEMMUZ'DA SONA ERECEK
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 28 Mayıs 2021 tarihinde resmi internet adresi üzerinden yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verilmişti:
"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "24/05/2021 tarih ve 13588366-149-684 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."
AÇIK CEZAEVİ NEDİR?
Cezaevinde geçirilen süre suçun ağırlığına göre değişir. Çok ağır suçlarda suçlu ömür boyu hapsedilebilir. Yaşı küçük olan suçluların koyuldukları yerlere ıslahevi denir. Gözetim cezası alanlar da cezaevine koyulmazlar ama belirli bir süreyi özgürlükleri kısıtlanmış olarak geçirirler.
Açık cezaevleri tutuklulara aşırı kısıtlama getirmeyen cezaevleridir. Bu tür cezaevlerinde tutuklulara, hapisten çıktıktan sonraki yaşama hazırlayıcı bir eğitim verilir.
Bazı cezaevlerinde tutukluların belirli beceriler kazanacağı atölyeler, eğitim olanağı sağlayan kütüphaneler vardır.
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