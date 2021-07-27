Son dakika: Bakan Akar'dan Atina'ya 'silahlanma' tepkisi





'OLDUBİTTİYE İZİN VERMEYECEĞİZ'



Yunanistan tarafından yayımlanan NAVTEX'lere yönelik ise Akar, "Turizm döneminde, iki tarafın milli günlerinde, bayramlarında herhangi bir şekilde tatbikat yapılmaması konusunda mutabık kalmamıza rağmen maalesef Yunan komşularımız bunu da göz ardı ederek bunu da ihlal ediyor" dedi.



Türkiye'nin 'barış', 'uluslararası hukuk', 'iyi komşuluk' söylemlerinin zafiyet olarak anlaşılmaması gerektiğini de vurgulayan Bakan Akar, şöyle konuştu:



"Biz Ege'deki Doğu Akdeniz'deki ve Kıbrıs'taki hem kendi hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını ve menfaatlerini korumakta ve kollamakta kararlıyız. Bu konuda yapılması gereken ne varsa azimle, kararlılıkla bunları yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin tereddüttü olmasın. Herhangi bir oldubittiye izin vermeyeceğimizi de herkesin bilmesini istiyoruz. Bugüne kadar haklarımızı çiğnetmedik, bundan sonra da çiğnetmeyeceğiz. Biz barışçıl yolların esas olması gerektiğini, barış için karşılıklı iş birliğine hazır olduğumuzu tekrar tekrar muhataplarımıza söylemeye devam ediyoruz. Yunan komşularımızdan beklentimiz bu. Olumlu cevap vermelerinin zamanı geldiğini ve bu şekilde sorunların siyasal çözümler bulabileceğine inanıyoruz. Bunu sadece biz değil Yunanistan'daki akademisyenlerin, emekli askerler, diplomatların da aynen söylediğini görüyoruz. Bunun Yunan yöneticiler tarafından da görülmesini ve buna göre tavırlarını belirlemelerini bekliyoruz."



'50 SENEDİR DENENMİŞ YOLLARLA ÇÖZÜM OLMAZ'



Bakan Akar, Kıbrıs konusuna ilişkin ise "50 seneden beri denenmiş yollarla çözüm olmadığı ortada. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Annan Planı'nı reddetmiş bir toplum. Geldiğimiz noktada aynı yerde tekrar zaman kaybetmenin manası yok. Bu konuda KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kararını verdi. Egemen, bağımsız iki eşit devlet. Bunu herkesin sindirmesi, özümsemesi lazım" dedi.



Hidrokarbon başta olmak üzere tüm zenginliklerin eşitçe, hakça bölüşülmesinin önemine değinen Bakan Akar, "Siz Kıbrıs'taki Türkü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yok sayarak bir yere varamazsınız. Türkiye anlaşmalarla garantör bir devlettir. Diğer garantörler ne yapar ne yapmaz onu kendileri bilir ama biz garantör olarak hak ve sorumluluklarımızı yerine getirmekte bugüne kadar olduğu gibi kararlıyız" diye konuştu.

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