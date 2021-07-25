25 Temmuz 2021, Pazar
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A Haber'e saldıranlara İYİ Parti'den destek! Hayrettin Nuhoğlu saldırganlara eşlik etti
A Haber ekibine saldıran İstanbul Büyükşehir Belediye'sine bağlı cankurtaranlara tepkiler sürerken, İYİ Parti İstanbul Milltvekili Hayrettin Nuhoğlu, saldırgan cankurtaranlar sahip çıktı. Nuhoğlu, Adliye ve Emniyet'te saldırganlara eşlik etti. Detayları A Haber editörü Özkan Özcan aktardı.