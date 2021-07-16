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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 16.07.2021 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Atatürk Harp Oyunu ve Kültür Merkezi'nde, MSÜ Kuvvet Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Karargah Subaylığı ve 3'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan, "Türk'ün olduğu yerde zulüm olmaz, Türkün olduğu yerde mazlum gözyaşı dökmez." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Libya'da hem diplomatik hem askeri alanda gösterdiğimiz başarı, sadece Akdeniz'de değil tüm dünyada kartların yeniden karılmasına yol açmıştır" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesinde düzenlenen mezuniyet töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:

80'i farklı ülkeden olmak üzere toplam 240 subayımız mezun oluyor. Üniversite bünyesindeki fakülteden mezun olarak TSK'ya katılan her subayımız ordumuzun gücünü arttırmaktadır. Türkiye, dünyanın en eski kurmay eğitim sistemini de kurmuş bir ülkesidir. Bizim tarihimizdeki pek çok müessese Batılıların modern dönemde önümüze çıkardıklarının ilhamıdır.

ASKERİ ALANDA YENİ BİR SEVİYEYE İLERLİYORUZ
Askeri alanda da yeni bir seviyeye ilerliyoruz. Yeni seviyede TSK'nın insan kaynağı ve eğitim kalitesi itibariyle mümkün olan en güçlü konuma ulaşması hayati öbeme sahiptir. FETÖ'cü hainlerin yol açtığı kayıplara rağmen bu doğrultuda önemli adımlar attık. TSK, sınırlarımızı koruma, doste ve kardeş ülkelere destek gösterme konusundaki performansıyla destan üzerine destan yazıyor. Sistem ve teknoloji önemli olmakla birlikte meselenin özünde insan olduğunun da farkındayız.

Amerika kıtasını kardeş bilen bir milletin uzunca bir süredir kaderinin düğümlendiği yer Anadolu'dur, Türkiye'dir. Türkiye güçlüyse bu coğrafyalarda sevinç vardır. Türkiye güçlüyse yakın-uzak her yerde zalimlerin zulmü altında inleyen her kardeşimiz için umut vardır. Kahraman askerimiz kısa bir zaman önce Kıbrıs'ta bu milletin üzerindeki külleri silkip atabileceğini göstermiştir.

HİÇ KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK
Suriye sınırlarımız üzerinden ülkemizi bölmek için harekete geçen PKK ve DEAŞ'lı canilerin tepelerine binerek elde ettiğimiz başarı oyunu tümden değiştirmiştir. Karabağ'ın azatlığı mücadelesinde Azerbaycanlı kardelerimize verdiğimiz hasbi destek bir kez daha tüm gözleri üzerimize çevirmiştir. Başka coğrafyalarda bizimle yol yürümek isteyen kardeşlerimizin yanlarında yürümenin hazırlığı içindeyiz. Bizim hiç kimsenin toprağında gözümüz yok. Sadece emperyalistlerin, terör örgütlerinin zulmü altında inleyen kardeşlerimizin çağrılarına kulak veriyoruz. Türk'ün olduğu yerde zulüm olmaz, mazlum gözyaşı dökmez. Türk'ün olduğu yerde huzur olur, refah olur. Milletimiz hep ordusunun muzaffer olması dileğiyle dua eder.

BU KISIR DÖNGÜYÜ KIRDIK
Türkiye'nin güçlü duruşunun en önemli ayaklarından biri de askeri alanda verdiği mücadeleler ve kazandığı zaferlerdir. Neredeyse 40 yıl süren terörle mücadele döneminde kurulan tuzaklara ve oynanan oyunlara rağmen sergilenen dirayetli duruş, yeniden başarabileceğimizin işareti olmuştur.

Her ne sebeple olursa olsun kaçırdığımız her fırsatın ülke ve millet olarak bize çok ağır maliyetleri olmuştur. Kalkınmadaki yaşadığımız gerilemenin maliyeti her alanda karşımıza çıkmıştır. Türkiye bu kısır döngüyü kırmayı başarmıştır. Kahraman ordumuzun maruz kaldığı saldırılara rağmen kısa sürede vizyonuna ulaşması yürüdüğümüz yolun doğruluğunun ispatıdır.

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