Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalar

HİÇ KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK

Suriye sınırlarımız üzerinden ülkemizi bölmek için harekete geçen PKK ve DEAŞ'lı canilerin tepelerine binerek elde ettiğimiz başarı oyunu tümden değiştirmiştir. Karabağ'ın azatlığı mücadelesinde Azerbaycanlı kardelerimize verdiğimiz hasbi destek bir kez daha tüm gözleri üzerimize çevirmiştir. Başka coğrafyalarda bizimle yol yürümek isteyen kardeşlerimizin yanlarında yürümenin hazırlığı içindeyiz. Bizim hiç kimsenin toprağında gözümüz yok. Sadece emperyalistlerin, terör örgütlerinin zulmü altında inleyen kardeşlerimizin çağrılarına kulak veriyoruz. Türk'ün olduğu yerde zulüm olmaz, mazlum gözyaşı dökmez. Türk'ün olduğu yerde huzur olur, refah olur. Milletimiz hep ordusunun muzaffer olması dileğiyle dua eder.