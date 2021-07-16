Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. KKTC hakkında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs'a, müjdesini orada parlamentoda vermek istiyorum, güzel bir adımımız var, ön çalışmalarını bitirdik" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;
Nasip olursa pazartesi günü Kuzey Kıbrıs'a seyahatimiz var. Geniş bir heyetle Kuzey Kıbrıs seyahatini gerçekleştireceğiz. Birinci gün Kuzey Kıbrıs parlamentosunda milletvekillerine bir hitabımız olacak. Bunun yanında yine Kuzey Kıbrıs'a müjdesini orada parlamentoda vermek istiyorum. Güzel bir adımımız var. Ön çalışmalarını bitirdik.
Salı günü de yine Kuzey Kıbrıs'ta malum her yıl yaptığımız törenlerimiz var. Törenlerimizi de orada geniş bir heyetle yapmak üzere Salı akşamı yeniden yurda döneceğiz. Temennim odur ki bu yılki merasimlerimizde en güzel şekilde gerek adaya gerekse tüm dünyaya, dünya barışının tesisi için mesajlarımız olacak. Bu mesajlarla birlikte Cumhurbaşkanları arasında ikili görüşmemiz var. Heyetlerimiz arasında görüşmelerimiz var. Böylece bu seyahati verimli hale getireceğiz.
Felaketin boyutunun Almanya'da çok çok büyük olduğu aldığımız bilgiler ışığında. Maalesef Rize'deki sel felaketinde de kendi ilçem de dahil olmak üzere şu ana kadar 2 kaybın dışında 6 tane vefatımız var. 3 bakanımız orada. Gerek Süleyman bey, gerek Murat Kurum bey, gerekse Adil bey oradalar. Sürekli kendileriyle irtibat halindeyim. Yoğun bir şekilde AFAD'ımızın çalışması var. Tüm iş makinalarıyla oradaki çalışmaları devam ettiriyoruz. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim bu tür felaketlerden bizleri muhafaza buyursun diyorum.
15 Temmuz itibarıyla toplamda 3 bin 876 proje ulusal, uluslararası gerçekleştirildi. Çeşitli yürüyüşler, sergiler, anma toplantıları gerçekleştirildi.
15 TEMMUZ DEMOKRASİ MÜZESİ
Dünyaya çok güzel mesajlar verecek, içeriği itibarıyla insanı duygulandıran, yeri geldiğinde gözyaşlarına hakim olamadığımız bir müze oldu.
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