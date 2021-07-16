Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Salı günü de yine Kuzey Kıbrıs'ta malum her yıl yaptığımız törenlerimiz var. Törenlerimizi de orada geniş bir heyetle yapmak üzere Salı akşamı yeniden yurda döneceğiz. Temennim odur ki bu yılki merasimlerimizde en güzel şekilde gerek adaya gerekse tüm dünyaya, dünya barışının tesisi için mesajlarımız olacak. Bu mesajlarla birlikte Cumhurbaşkanları arasında ikili görüşmemiz var. Heyetlerimiz arasında görüşmelerimiz var. Böylece bu seyahati verimli hale getireceğiz.