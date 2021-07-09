Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Uruguay'da gözaltına alındı! İlk ifadesinde suçu kardeşine yükledi

"SORUMLU KARDEŞİM, MUHATAP BEN DEĞİLİM"

2016 yılı Aralık ayından başlamak üzere 2017 yılı Mayıs ayına kadar burada çiftliklerin yem ve malzeme tedariklerini ve şarküterilerine mal dağıtımını yaptığını söyleyen Aydın, sonrasında iş akdinin feshedildiğini anlattı.

Tüm sorumluluğu da kardeşine yükler bir ifade ile, "İş yerinin sahibi ve sorumlusu kardeşim Mehmet Aydın. Ben bir çalışan olarak hizmet verdim. Şu anda işsizim.

Detaylı bilgilere kardeşim Mehmet Aydın sahip. Şirket faaliyetlerinden bilgim yok. Şikayet ve ihbar konularının muhatabı ben değilim" dedi.