Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Uruguay'da gözaltına alındı! İlk ifadesinde suçu kardeşine yükledi
Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık ve emniyetin yürüttüğü operasyonlar kapsamında Mehmet Aydın ağabeyi Fatih Aydın da Uruguay'da gözaltına alındı. Kardeşi Mehmet Aydın'ın yaptığı işlerle bir alakasının olmadığını söyleyen ağabey Aydın, tüm sorumluluğu kardeşine yükledi. İşte Fatih Aydın'ın ortaya çıkan o ifadeleri...
Hakkında 15 Mart 2018'den beri yakalama kararı bulunan Çiftlik Bank'ın yöneticisi Fatih Aydın'ın izi, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekiplerince Uruguay'da bulundu. Fatih Aydın, KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda Uruguay Federal Polisi tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İnterpol Daire Başkanlığınca iade süreci başlatıldı ve Türkiye'den giden özel bir ekip tarafından yurda getirilecek. Türkiye'ye getirildiğinde Fatih Aydın'ı tıpkı kardeşi Mehmet Aydın gibi bir süreç bekliyor.
BREZİLYA DEDİ, URUGUAY ÇIKTI
Mehmet Aydın tutuklanmadan önce verdiği ifadesinde ağabeyinin Brezilya'da olduğunu belirterek, "Türk adaletine teslim olacağımı,kendisinin de teslim olması gerektiğini söyledim. Konuyu düşüneceğini söyledi.
Teslim olacağını düşünüyorum" dedi. Ama Fatih Aydın ne teslim oldu ne de kardeşi Mehmet Aydın'ın dediği gibi Brezilya'da çıktı. Dahası ağabeyi ile ilgili bu düşüncelerinin aksine Fatih Aydın kardeşi kadar iyimser bir görüşe sahip değil.
KARDEŞİNİN AKSİNE İFADE VERDİ
Çiftlik Bank davası henüz İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görülmezken soruşturma ilk etapta Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütüldü.
Burada suçlamalara yanıt veren Fatih Aydın'ın ifadesi de ortaya çıktı. Aydın 4 yıl önce verdiği ifadesinde, Çiftlik İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Tic.Ltd.Şti.'nin kardeşi Mehmet Aydın'a ait olduğunu, kardeşinin aksine bu şirkette hissesi ve ortaklığının bulunmadığını öne sürdü.
"SORUMLU KARDEŞİM, MUHATAP BEN DEĞİLİM"
2016 yılı Aralık ayından başlamak üzere 2017 yılı Mayıs ayına kadar burada çiftliklerin yem ve malzeme tedariklerini ve şarküterilerine mal dağıtımını yaptığını söyleyen Aydın, sonrasında iş akdinin feshedildiğini anlattı.
Tüm sorumluluğu da kardeşine yükler bir ifade ile, "İş yerinin sahibi ve sorumlusu kardeşim Mehmet Aydın. Ben bir çalışan olarak hizmet verdim. Şu anda işsizim.
Detaylı bilgilere kardeşim Mehmet Aydın sahip. Şirket faaliyetlerinden bilgim yok. Şikayet ve ihbar konularının muhatabı ben değilim" dedi.
AYNI SUÇLARDAN 75 BİN 260 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Bu ifadenin ardından yıllarca firar edip Uruguay'da gözaltına alınan Fatih Aydın'ın tıpkı kardeşi Mehmet Aydın gibi "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, "Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından 75 bin 260 yıla kadar hapsi isteniyor.
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