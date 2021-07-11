CHP'li vekile partisinden ret! "Eko turizm" yapma hayali yarım kaldı





CHP OYLARIYLA YIKIM KARARI

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun Çanakkale'nin Assos Beldesi'nde kaçak olarak inşa ettiği ve mührü kırarak CHP'li kurmaylarla açılış yaptığı restorana CHP'nin oylarıyla yıkım kararı çıktı. Geçtiğimiz günlerde toplanan Çanakkale İl Genel Meclisi kaçak olduğu tespit edilen 157 ada 7 parsel önündeki plaj tesisinin durumunu gündeme aldı. Yoğun tartışmaların yaşandığı meclis toplantısında Cafer Mahiroğlu'na ait kaçak restoranın Ezine CHP İl Genel Meclisi üyesi Hüseyin Aşkın Gülşen ile Çan CHP İl Genel Meclisi üyesi Erdal Güler'in "evet" oylarıyla yıkılmasına karar verildi. Encümen ayrıca söz konusu işyerine 62 bin 71 TL idari para cezası verilmesini oy birliğiyle kabul etti. Çanakkale İl Genel Meclisi Encümeni'nde yer alan Ezine ve Çan CHP İl Genel Meclisi üyeleri bir tepki oyunu da açılışa katılan CHP'li Muharrem Erkek'e karşı kullandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in geçtiğimiz aylarda merkeze bağlı Ulupınar köyü sınırları içerisinde bulunan arazisine ekoturizm ruhsatı aldığı ortaya çıkmıştı. İçerisinde bulunan yüzlerce fıstık çamlarına rağmen eko turizm yapmak için kolları sıvayan Erkek'in ruhsatının iptali için imar komisyonu bir araya geldi. Yapılan komisyon oylamasında, 16 meclis üyesi evet oyu verirken, 17 üye hayır oyu, 1 üye de çekimser oy kullandı. CHP'li üyelerin de ret kararı verdiği oylamada Erkek'e ait arazinin eko turizm vasıflı ruhsatının iptaline karar verildi.