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Haberler Galeri Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'ın 'mağdur' hesabı tutmadı! Eldeki para borcu karşılamıyor!

Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'ın 'mağdur' hesabı tutmadı! Eldeki para borcu karşılamıyor!

Binlerce insanı dolandırarak Türkiye'den kaçan Tosuncuk lakaplı Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın, dün akşam tutuklandı. Maltepe Cezaevine götürülen Tosuncuk'un '64 milyon liralık mağduriyet' tespitini öğrenince '200 milyonum var, borçlarımı öderim' hesabı yapıp teslim olduğu ortaya çıkmıştı. Dava dosyasındaki verilere göre, Mehmet Aydın'ın eldeki varlıkların toplamı en fazla 70 milyon lira. Ancak mağdur olarak yer alan 3 bin 762 kişinin yanı sıra şikayetçi olmamış binlerce mağdur var.

Giriş Tarihi: 08.07.2021 09:29 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 09:52
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Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'ın 'mağdur' hesabı tutmadı! Eldeki para borcu karşılamıyor!

Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklandı. Aydın, mahkemenin tutuklama kararının ardından adliyeden çıkarılarak, Maltepe Cezaevine götürüldü.

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Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'ın 'mağdur' hesabı tutmadı! Eldeki para borcu karşılamıyor!

EMNİYET İFADESİ 2 GÜN SÜRDÜ
Brezilya'da yetkili makamlara teslim olan ve Türkiye'ye getirilmesinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 4 günlük gözaltı süresi verilen Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk olarak bilinen' Mehmet Aydın'ın emniyette ifade vermesi yaklaşık 2 gün sürdü.

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Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'ın 'mağdur' hesabı tutmadı! Eldeki para borcu karşılamıyor!

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Aydın'ın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda Savcı Yücel Ertaş'a saat 09.30'da ifade vermeye başladı.

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Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'ın 'mağdur' hesabı tutmadı! Eldeki para borcu karşılamıyor!

MAĞDURLARIN ZARARININ EL KONULAN MAL VARLIĞINDAN GİDERİLMESİ İSTEDİ
Aydın'ın 4 saat süren savcılık ifadesinde "Kimseyi dolandırmak niyetiyle işe başlamadım. Bazı hatalarım oldu, yanlış insanlarla tanıştım. Bu nedenle ben Çiftlik Bank oyunundaki üyeler gibi mağdur oldum. Üzerime atılı suçu işlemediğimden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum. Ancak mağdurların zararlarının Türkiye makamlarınca el konulan tüm mal varlığımdan karşılanmasını istiyorum" dediği öğrenildi. Savcılık, Mehmet Aydın'ı "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

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Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'ın 'mağdur' hesabı tutmadı! Eldeki para borcu karşılamıyor!

DURUŞMASI KASIM AYINDA GÖRÜLMEK ÜZERE ERTELENDİ
Hakimlik Aydın'ın dosyasını incelerken hakkında Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nce "Bankacılık kanuna muhalefet" suçundan dava açılan Aydın mahkemeye getirildi. İddianamenin okunmasının ardından süre talep eden Aydın'ın duruşması süre verilerek Kasım ayında görülmek üzere ertelendi.