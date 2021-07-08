Çiftlik Bank'tan tutuklanan Mehmet Aydın'dan lüks araç itirafı! Villalar ve otomobillerine ne oldu?
Çiftlik Bank vurgunundan tutuklanarak F tipi cezaevine gönderilen Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın lüks arabalarının akıbeti ortaya çıktı. Mehmet Aydın, lüks marka aracı ve eşinin otomobilinin yanı sıra villalarına da el konulduğunu söyledi.
Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, Uruguay'da görüntülendiği lüks aracının akıbetini de ifadesinde anlattı. Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın, tutuklandı.
LÜKS ARAÇLARIN AKIBETİNİ ANLATTI
Tosuncuk olarak bilinen Aydın dün tutuklanarak cezaevine konuldu. Mehmet Aydın'ın Uruguay'da lüks araçla drift yaparken çekilen görüntüsü uzun süre konuşulmuştu. Fiyatının 640 bin dolar olduğu belirtilen Aydın, ifadesinde o araçla ilgili bilgiler de verdi.
Uruguay'ın mal varlığına el koyduğunu söyleyen Mehmet Aydın, "Uruguay'da Ferrari marka lüks aracıma eşime ait araca el konuldu. Yaklaşık 600-700 bin dolar değerinde şahsıma ait yatıma ve şirkete ait 7 villa arsasına, şirkete at inşaat malzemelerine, yine şirkete ait araçlara el konuldu" ifadelerini kullandı.
BREZİLYA'YA GEÇTİĞİM SIRADA 50 BİN EURO VE 3 BİTCOİN'İM VARDI
Kendisinin de mağdur olduğunu iddia eden Aydın'ın "Özelikle birilerini dolandırmak paralarını alıp kaçmak kastıyla hareket etmedim. Anlattığım gibi noterden ihtar çeken herkesin parasını yatırdım. Yurt dışında bulunduğum süreçte kendi imkanlarımla mağdurların paralarını ödemeyi hep düşündüm. Yurt dışında bulunan faaliyetleri de yürütemez hale geldim. En son basında adliyeye başvuran mağdurların zararının 64 milyon TL olduğunu öğrenince el konulan mal varlığımın bunu karşılamaya yeteceğini düşünerek teslim oldum. Uruguay'dan çıktığımda Brezilya'ya geçtiğim sırada 50 bin Euro para ve 3 bitcoin olmak üzere toplam 100 bin dolar param vardı. Onunla yaklaşık 3 yıl boyunca geçindim. Herhangi bir kripto para borsasında bitcoin veya kripto param bulunmamaktadır veya yine soğuk cüzdan diye tabir edilen kripto para taşıyıcım da yoktur. Bütün mal varlığıma da gerek Türkiye'de gerekse Uruguay'da el konuldu" ifadesini kullandı.
Mehmet Aydın, yurt dışında bulunduğu süre içerisinde geçinebilmek için bitcoin ve altcoinlerini Dolar ve Euro'ya çevirerek harcama yaptığını dile getirdi.
"HİLELİ İŞLEMLERLE GERÇEK BİR TİCARET YAPILDIĞI İZLENİMİNİ UYANDIRDI"
Savcılığın sevk yazısında, şüpheli Mehmet Aydın'ın hileli işlemlerle gerçek bir ticaret yapıldığı izlenimini uyandırıp, aslında en başından beri edimlerini ifa edemeyeceğini bildiği halde sistemi sürdürüp sonrasında da yurt dışına kaçarak yatırımcı oyuncu olan mağdurların zararına nitelikli dolandırıcılık suçlarını işlediği belirtildi.
Yazıda, Aydın'ın, gerek örgütün kurucusu ve yöneticisi olması, gerekse de kurulan sistem itibarıyla sanal hayvanların ömürlerinin bir yıl olarak belirlenmesi, küçük karlarla ve kar beklentileriyle mağdurların sistemde kalmaları hedeflenerek eylemin süreklilik arz edip mağduriyetlerin artarak devamının sağlanması nedeniyle zarar gören tüm mağdurlara karşı sorumlu olduğu vurgulandı.
Sevk yazısında bu nedenle Mehmet Aydın'ın, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmasına karar verilmesi talep edildi.
Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, Mehmet Aydın'ın çeşitli araçlarla şirket üyelerinden temin ettiği paraları kullanarak yurt dışına transfer ettiğinin anlaşıldığı, yine şirket faaliyetleri için üyelerden elde edilen paraların amaç dışı şekilde farklı faaliyetlere kullanıldığı kanaatine varıldığı gerekçeleriyle üzerine atılı suçlardan tutuklanmasına karar verdi.
F TİPİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi. Yüksek güvenlikli F tipi cezaevine kalacak.
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