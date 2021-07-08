Çiftlik Bank'tan tutuklanan Mehmet Aydın'dan lüks araç itirafı! Villalar ve otomobillerine ne oldu?

Yazıda, Aydın'ın, gerek örgütün kurucusu ve yöneticisi olması, gerekse de kurulan sistem itibarıyla sanal hayvanların ömürlerinin bir yıl olarak belirlenmesi, küçük karlarla ve kar beklentileriyle mağdurların sistemde kalmaları hedeflenerek eylemin süreklilik arz edip mağduriyetlerin artarak devamının sağlanması nedeniyle zarar gören tüm mağdurlara karşı sorumlu olduğu vurgulandı.

Sevk yazısında bu nedenle Mehmet Aydın'ın, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmasına karar verilmesi talep edildi.