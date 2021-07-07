Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'ın o ifadesi ortaya çıktı!

Sitede çalışan arkadaşı Doğukan A. daha sonra kendisi için de bir internet sitesi açtı. Bilgilerinin çalınarak sitenin açıldığını iddia eden Aydın, arkadaşına "Çırılçıplak soyup dağa kaldıralım" diye şantaj yaptı. Başka arkadaşlarını da yanına alıp Doğukan A.'yı kendi evine götürdü.