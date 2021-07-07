Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'ın o ifadesi ortaya çıktı!
Son dakika haberi... Çiftlik Bank adı altında binlerce kişiyi dolandırıp ülkeden kaçan Mehmet Aydın'ın ilk cezasını aldığı Bursa'daki davada verdiği ifade ortaya çıktı.
Tosuncuk Mehmet Aydın'ın ilk cezasını aldığı Bursa'daki davada verdiği ifade ortaya çıktı.
"SOYUP DAĞA KALDIRALIM"
Çocukluk ve gençlik yıllarını Bursa'da geçiren Aydın'ın suçla ilk tanışması kar vaadiyle insanları dolandırdığı zaman başlamadı. Tam 6 yıl önce Bursa'da birlikte bahis sitesi açtığı arkadaşına şantaj yapmaktan da sanık oldu. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre; Aydın 2015'te 24 yaşındayken bir bahis sitesi kurdu.
Sitede çalışan arkadaşı Doğukan A. daha sonra kendisi için de bir internet sitesi açtı. Bilgilerinin çalınarak sitenin açıldığını iddia eden Aydın, arkadaşına "Çırılçıplak soyup dağa kaldıralım" diye şantaj yaptı. Başka arkadaşlarını da yanına alıp Doğukan A.'yı kendi evine götürdü.
"ARKADAŞIM DOLANDIRDI"
Evde de Doğukan A.'yı videoya alan Aydın ve arkadaşları siteyi kapatmasını isteyerek videoya çekti, "Seni döverim, konuşursun" diye korku dolu anlar yaşattı. Dehşet dolu anların ardından mağdur çocuk şikayetçi oldu.
Aydın ve 2 arkadaşına dava açıldı. O dönem 25 yaşında olan Aydın ilk kez hakim karşısına çıktığı Bursa 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada arkadaşını dolandırıcılıkla suçladı. Hakime, "Ben bilgisayar yazılım işiyle uğraşıyorum.
Doğukan da yanımda çalışıyordu. İnternet siteme ait bilgileri benden habersiz alıp kendisine site açmış. Siteyi kaldırması için evime gittik. Yaptığı site ile insanları dolandırdı. Görüntülerini kaydedip polise verecektim ama veremedim, o benden önce davranmış" dedi.
"TARTAKLADILAR, DÖVECEKLERİNİ SÖYLEDİLER"
Aydın'ın belki de ilk mağduru Doğukan D. ise Aydın'ın yanında bir süre çalışıp ayrıldığını söyleyerek "Ayrıldıktan sonra kendime site kurdum. Sitenin görünümü Mehmet Aydın'ın sitesinin görünümü ile aynıydı. Olay gecesi sanıklar kollarımdan tutup tartaklayıp arabaya bindirdiler.
Mehmet'in evine götürdüler. Döveceklerini söyledikleri için korktum. İnternet sitemin şifresini tehditle aldılar. Şifresini değiştirip kullanmamı engellediler.
Para vermezsem de çektikleri görüntüyü internette yayınlayıp rezil edeceklerini söylediler. Şantaj yaptılar" diyerek şikayetçi oldu.
"BİR DAHA SUÇ İŞLEMEZ" ERTELEMESİ
Mahkeme ise ilginç bir karara imza attı. Aydın ve arkadaşlarını "Tehdit suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Şantaj" suçunu işlediği gerekçesiyle aldığı 1 yıl 10 ay 15 günlük hapis cezasına çarptırdı. Aydın'ın cezası ise ilginç bir gerekçeyle ertelendi.
Mahkeme, Aydın'ın sabıkasız olması, yeniden suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluştuğunu ve kişilik özellikleriyle duruşma tutum ve davranışlarını dikkate alarak cezayı erteledi.
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