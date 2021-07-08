Vatandaş Yavaş'a soruyor: Aradaki fark kimin cebinde? CHP'li ABB'de adrese teslim ihale skandalı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Kütahya Belediyesi'nin 209 liraya aldığı sayaca 170 lira fazladan vererek 380.4 TL ödeme yapması kamuoyunda büyük ses getirdi. Öte yanda sayaç skandalında yeni detaylar da ortaya çıktı.

Edinilen yeni bilgilere göre, iki belediyenin su sayaçları arasındaki tek fark, Ankara'nın sayacının, Lora denilen ve uzaktan okumaya yarayan teknolojik

haberleşme sistem içermesi. Ancak Ankara Büyükşehir'in, Lora sistemini kullanmak için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) başvuru bile yapmadığı ortaya çıktı.

ASKİ'nin su sayaçlarını, eski sistemle okumaya devam ettiği anlaşıldı.

ADRESE TESLİM İHALE

Halbuki Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki ASKİ, ihale şartnamesine, su sayaçlarının "Lora" sistemi bulunması maddesini koymuştu. İhaledeki bu şartın, sadece rakip firmaların ihalelere girmesini engellemek amacıyla maddeler arasına konulduğu ifade ediliyor.

Mansur Yavaş'ın, Lora sistemli 40 bin adet su sayacına 6 milyon 800 bin TL fazladan ödeme yaparak, kamunun parasını havaya attığı belirlendi.

Konuyu yorumlayan bir uzman, "Büyükşehir gelişmiş bir telefon cihazı satın almış ama ona hat bile almamış" değerlendirmesi yaptı.

MANSUR YAVAŞ SUSKUN, VATANDAŞ SORUYOR: ARADAKİ FARK KİMİN CEBİNDE

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Kütahya'nın 209 liraya aldığı sayaca neden 170 lira fazladan ödeme yaptın" sorusuna, şu ana kadar hiçbir açıklama yapmadı.

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı avukat Mehmet Yılmazer, "Tüm özellikler aynı: ASKİ'de 380 TL, Kütahya'da 209 TL. Şimdi sayaçlar arasındaki farkı hangi insani belediyecilik anlayışınızla açıklayacağız Sayın Mansur Yavaş" diye sordu.

Ankara Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı eleştirdi ve "1 su sayacına 170 lira fazla ödeme... 40 bin adet su sayacına 6 milyon 800 bin TL fazladan ödeme... Hiç sağa sola kıvırmadan cevap verilmesi lazım" dedi.

Konuyla ilgili sosyal medyada da gündem oldu. Bazı vatandaşların konuyla ilgili mesajları şöyle:

Zekeriya Say: 25 milyonluk 'Ne verecen abi?' rüşvet skandalından sonra, şimdi de ön ödemeli sayaç kazığı... Ne cevap verecen acaba Mansur Yavaş abi…

Seda Arslan: Kütahya Belediyesi'nin 209 TL'ye aldığı su sayacını, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 380 TL'ye almış. Aradaki fark kimin cebinde...