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CHP'li Mansur Yavaş'ı köşeye sıkıştıracak sayaç sorusu!

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 06.07.2021 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021
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CHP'li Mansur Yavaş'ı köşeye sıkıştıracak sayaç sorusu!

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin Kütahya Belediyesi’nin 209 TL’ye mal ettiği sayacı 380,4 TL'den aldığı ortaya çıktı. Markaları, çap, yükseklik, boy, genişlik, ağırlık ve LCD ekranları, hepsi aynı olduğu bu sayaca ASKİ'nin neden 380.4 TL ödendiği merak konusu oldu.

Kütahya Belediyesi'nin ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden aldığı sayaçlar yerinde görüntülendi. Fotoğraflarda sayaçların aynı özellikte olduğu açıkça görüldü.

ASKİ'NİN SAYACI 380.4 TL
Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nün 3 Eylül 2020 tarihinde yaptığı ihaleyi, Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kazandı. İhalede su sayacının birim fiyatı 380,4 TL olarak belirlendi. 40 bin adet RF uzaktan haberleşmeli elektronik sayacın bedeli 15 milyon 216 bin TL gösterildi.

KÜTAHYA'NIN SAYACI 209 TL
Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 380.4 TL'ye aldığı cihazın aynısını, aynı şirketten yani Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden 209 TL'ye mal etti. Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 10 bin sayacı, 24
Haziran 2020 tarihinde yapılan ihale gereği satın aldıklarını ve 2 milyon 90 bin TL ödediklerini açıkladı.

TEK FARK LORA AMA KULLANILMIYOR
ASKİ Genel Müdürlüğü ile Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nün sayaçlardaki tek farkın 'Lora' yani uzaktan okuma
özelliği olduğu öğrenildi. Ankara Büyükşehir'in 'Lora' sistemi kullanma zorunluluğu koymasının, rakip firmaların ihalelere girmesine engelleme
amaçlı olduğu iddia ediliyor. Ancak satın alınan Lora sistemi için lisans alınmadığı için Ankara'da hiç kullanılmadı, sayaçlar GPRS sistemiyle okunuyor. Kütahya'nın satın aldığı cihazın yüksekliği, Ankara Büyükşehir'in cihazından 2 santim daha kısa ancak cihazların her ikisinin teknik özellikleri ve kapasiteleri aynı. Kütahya Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı sayaçların anma çapı, bağlantı çapı, eksen yüksekliği,
boy, genişlik, rakorlu bay, LCD ekran boyu, LCD ekran açısı, birim ağırlığı ve koli ağırlığı da bire bir aynı ölçülerde.

25 MİLYONLUK KAZIK
SABAH'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nün, Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden birim fiyatı 380,4 TL'den sayaç aldığına ilişkin "Su sayacından 25 milyonliralık kazık" başlıklı haberi kamuoyunda geniş
yankı buldu.

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