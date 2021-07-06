CHP'li Mansur Yavaş'ı köşeye sıkıştıracak sayaç sorusu!

TEK FARK LORA AMA KULLANILMIYOR

ASKİ Genel Müdürlüğü ile Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nün sayaçlardaki tek farkın 'Lora' yani uzaktan okuma

özelliği olduğu öğrenildi. Ankara Büyükşehir'in 'Lora' sistemi kullanma zorunluluğu koymasının, rakip firmaların ihalelere girmesine engelleme

amaçlı olduğu iddia ediliyor. Ancak satın alınan Lora sistemi için lisans alınmadığı için Ankara'da hiç kullanılmadı, sayaçlar GPRS sistemiyle okunuyor. Kütahya'nın satın aldığı cihazın yüksekliği, Ankara Büyükşehir'in cihazından 2 santim daha kısa ancak cihazların her ikisinin teknik özellikleri ve kapasiteleri aynı. Kütahya Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı sayaçların anma çapı, bağlantı çapı, eksen yüksekliği,

boy, genişlik, rakorlu bay, LCD ekran boyu, LCD ekran açısı, birim ağırlığı ve koli ağırlığı da bire bir aynı ölçülerde.