Mansur Yavaş'ın skandalları bitmiyor! ASKİ'de sayaç zararı! 169 TL olan sayaç 380 TL'den alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin birim fiyatı 169 TL olan sayacı 380,4 TL'den aldığı ortaya çıktı. ASKİ, geçen yıl 3 Eylül'de Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden 380,4 TL'den 40 bin adet su sayacı aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ise bu yıl 19 Şubat'ta aynı firmadan 169 TL'den 10 bin adet sayaç aldı. sayacı alımı yaptığı bildirildi. ABB'nin iki ihaleden kamuyu toplam 24 milyon 314 bin 350 TL zarar soktuğu belgelere yansıdı.