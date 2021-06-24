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Haberler Galeri Mansur Yavaş'ın skandalları bitmiyor! ASKİ'de sayaç zararı! 169 TL olan sayaç 380 TL'den alındı

Mansur Yavaş'ın skandalları bitmiyor! ASKİ'de sayaç zararı! 169 TL olan sayaç 380 TL'den alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin birim fiyatı 169 TL olan sayacı 380,4 TL'den aldığı ortaya çıktı. ASKİ, geçen yıl 3 Eylül'de Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden 380,4 TL'den 40 bin adet su sayacı aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ise bu yıl 19 Şubat'ta aynı firmadan 169 TL'den 10 bin adet sayaç aldı. sayacı alımı yaptığı bildirildi. ABB'nin iki ihaleden kamuyu toplam 24 milyon 314 bin 350 TL zarar soktuğu belgelere yansıdı.

Giriş Tarihi: 24.06.2021 11:51 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 11:53
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Mansur Yavaş'ın skandalları bitmiyor! ASKİ'de sayaç zararı! 169 TL olan sayaç 380 TL'den alındı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın maliyetinin üzerinde su sayacı alımı ortaya çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) birim fiyatı 169 TL olan sayacı 380,4 TL'den aldığı bildirildi.

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Mansur Yavaş'ın skandalları bitmiyor! ASKİ'de sayaç zararı! 169 TL olan sayaç 380 TL'den alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, iki ihalesinden kamu zararının 24 milyon 314 bin 350 TL olduğu öğrenildi.

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Mansur Yavaş'ın skandalları bitmiyor! ASKİ'de sayaç zararı! 169 TL olan sayaç 380 TL'den alındı

ASKİ 169 TL'LİK SAYACI 380,4 TL'DEN ALDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nün; Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden birim fiyatı 380,4 TL'den 40 bin adet su sayacı alımı yaptığı ve toplam bedelin 15 milyon 216 bin TL olduğu bildirildi.

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Mansur Yavaş'ın skandalları bitmiyor! ASKİ'de sayaç zararı! 169 TL olan sayaç 380 TL'den alındı

TEK İHALEDEN KAMU ZARARI 8 MİLYON 456 BİN TL

Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nün; Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden birim fiyatı 169 TL'den 10 bin adet su sayacı alımı yaptığı ve toplam bedelin 1 milyon 690 bin TL olduğu öğrenildi.

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Mansur Yavaş'ın skandalları bitmiyor! ASKİ'de sayaç zararı! 169 TL olan sayaç 380 TL'den alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi sadece bir ihaleden dolayı kamu zararının 8 milyon 456 bin TL olduğu tespit edildi.