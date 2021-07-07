CHP'li Mansur Yavaş 40 bin su sayacına 6 milyon 800 bin TL fazla verdi! Vatandaşlar isyan etti

ANKARA BÜYÜKŞEHİR'İN CİHAZINDAN 2 SANTİM DAHA KISA

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 380.4 TL'ye aldığı cihazın aynısını, aynı şirketten yani Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden 209 TL'ye mal etti.

Kütahya'nın satın aldığı cihazın yüksekliği, Ankara Büyükşehir'in cihazından 2 santim daha kısa ancak cihazların her ikisinin teknik özellikleri ve kapasiteleri aynı. Kütahya Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı sayaçların anma çapı, bağlantı çapı, eksen yüksekliği, boy, genişlik, rakorlu bay, LCD ekran boyu, LCD ekran açısı, birim ağırlığı ve koli ağırlığı da bire bir aynı ölçülerde.