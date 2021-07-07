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CHP'li Mansur Yavaş 40 bin su sayacına 6 milyon 800 bin TL fazla verdi! Vatandaşlar isyan etti

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 07.07.2021 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021
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CHP'li Mansur Yavaş 40 bin su sayacına 6 milyon 800 bin TL fazla verdi! Vatandaşlar isyan etti

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın su sayacı skandalı AK Parti'ten tepki çekti. AK Parti, Ankara'daki 40 bin adet su sayacına 6 milyon 800 bin TL verildiğini ortaya çıkardı. CHP'li Yavaş'ın bu skandala sessiz kalması Ankara'da yaşayan vatandaşları isyan ettirdi.

CHP belediyelerinin skandalları bitmek bilmiyor. Ankara'daki su sayacı olayına tepkiler büyürken, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı avukat Mehmet Yılmazer fiyatları karşılaştırdı.

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı avukat Mehmet Yılmazer yaptığı açıklamada, "Şimdi sayaçlar arasındaki farkı hangi insani belediyecilik anlayışınızla açıklayacağız Sayın Mansur Yavaş? Tüm özellikler aynı: ASKİ'de 380 TL, Kütahya'da 209 TL" ifadelerini kullandı.

"NE VERECEN ABİ?"

Ankara Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı eleştirdi ve paylaşımında "1 su sayacına 170 lira fazla ödeme.. 40 bin adet su sayacına 6 milyon 800 bin TL fazladan ödeme.. Hiç sağa sola kıvırmadan cevap verilmesi lazım" ifadelerine yer verdi.

Gazeteci Zekeriya Say ise "25 milyonluk 'Ne verecen abi?' rüşvet skandalından sonra.. Şimdi de ön ödemeli sayaç kazığı... Ne cevap verecen acaba Mansur Yavaş abi?" paylaşımında bulundu.

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oldu. İşte Arslan'ın o paylaşımı;

"Kütahya Belediyesi'nin 209 TL'ye aldığı su sayacını, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 380 TL'ye almış. Aradaki fark kimin cebinde?"

ANKARA BÜYÜKŞEHİR'İN CİHAZINDAN 2 SANTİM DAHA KISA

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 380.4 TL'ye aldığı cihazın aynısını, aynı şirketten yani Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden 209 TL'ye mal etti.

Kütahya'nın satın aldığı cihazın yüksekliği, Ankara Büyükşehir'in cihazından 2 santim daha kısa ancak cihazların her ikisinin teknik özellikleri ve kapasiteleri aynı. Kütahya Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı sayaçların anma çapı, bağlantı çapı, eksen yüksekliği, boy, genişlik, rakorlu bay, LCD ekran boyu, LCD ekran açısı, birim ağırlığı ve koli ağırlığı da bire bir aynı ölçülerde.

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