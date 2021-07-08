Millet İttifakı adayı kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Kurmaylar arasında yarış! İşte kulis bilgileri...

KURMAYLAR ARASINDA YARIŞ

İP cephesinde de yankı buldu açıklamalar. Sabah saatlerinde İP Genel Sekreteri Uğur Poyraz bir değerlendirme yaptı. O da "Bizim adayımız Meral Akşener'dir" dedi. Yani bu gelen açıklamalara baktığımızda aslında genel başkanlar arasında değil kurmaylar arasında bir yarış olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz.