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Millet İttifakı adayı kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Kurmaylar arasında yarış! İşte kulis bilgileri...

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 08.07.2021 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021
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Millet İttifakı adayı kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Kurmaylar arasında yarış! İşte kulis bilgileri...

Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Millet İttifakı dahil herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor. İttifak'tan da farklı açıklamalar var. Kulis bilgilerini A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı belirsizliği gündemdeki yerini koruyor. Peki kim olacak? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu mu? İYİ Parti lideri Meral Akşener mi? Akşener "Adayımız Kılıçdaroğlu" açıklamasına neden sessiz? CHP'nin dostu HDP adaylık tartışmasının neresinde? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, son gelişmeleri canlı yayında aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Millet İttifakı adayı kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Kurmaylar arasında yarış! İşte kulis bilgileri...

Millet İttifakı'nda genel başkanların kurmaylarından gelen açıklamalara baktığımızda aslında herkes gönlünden geçen adayı açıklıyor diyebiliriz.

Millet İttifakı adayı kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Kurmaylar arasında yarış! İşte kulis bilgileri...

ADAY KİM OLACAK?

Geçtiğimiz gün de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu en net mesajı verdi ve "Adayımız Kılıçdaroğlu" dedi. Bu açıklamanın ardından gözler MYK'da yer alan diğer parti yöneticilerine çevrilmişti. Dün TBMM'de CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın basın toplantısı vardı. Kuşoğlu'nun açıklamalarını sorduğumuzda Altay ise adayı Millet İttifakı bileşenleri belirleyecek yani aslında kurmaylardan gelen açıklama kişilerin gönlünden geçen isimler olduğunun mesajını verdi. Önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanlığı yarışı başladığında Millet İttifakı bileşenlerinin bir araya gelerek adayı belirleyeceğini ifade etti.

Millet İttifakı adayı kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Kurmaylar arasında yarış! İşte kulis bilgileri...

KURMAYLAR ARASINDA YARIŞ

İP cephesinde de yankı buldu açıklamalar. Sabah saatlerinde İP Genel Sekreteri Uğur Poyraz bir değerlendirme yaptı. O da "Bizim adayımız Meral Akşener'dir" dedi. Yani bu gelen açıklamalara baktığımızda aslında genel başkanlar arasında değil kurmaylar arasında bir yarış olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz.

Millet İttifakı adayı kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Kurmaylar arasında yarış! İşte kulis bilgileri...

Bir diğer yandan gözler Saadet Partisi'ne de çevrildi. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu bu tartışmalar için henüz erken yorumunu yaptı.

Millet İttifakı adayı kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Kurmaylar arasında yarış! İşte kulis bilgileri...

HDP KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA SICAK BAKIYOR

HDP de ortak aday konusunda CHP ve İP'le hem fikir. Tek adayla çatı adayla seçime gidilmesi gerektiğini savunuyor ancak HDP'den bu konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. HDP aslında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakıyor. HDP tabanından Kılıçdaroğlu'nun oy alabileceği düşüncesi hakim.

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Millet İttifakı adayı kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Kurmaylar arasında yarış! İşte kulis bilgileri...

HDP ile ilgili yargı süreci de devam ediyor. İP ve CHP'den somut bir destek göremezse birlikte fotoğraf verilmezse yan yana durulmazsa önümüzdeki süreçte cumhurbaşkanlığı yarışında ayrı bir aday çıkarabileceği veya seçimleri boykot edip milletvekili seçimlerine odaklanabileceği de ifade ediliyor.

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