AK Parti'den CHP’li Mansur Yavaş’ın sayaç ihalesine sert tepki: Sadece iş bilmez ve beceriksiz değil vurguncu ve soyguncu





Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) birim fiyatı 169 TL olan sayacı 380,4 TL'den aldığı bildirildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, iki ihalesinden kamu zararının 24 milyon 314 bin 350 TL olduğu öğrenildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nün; Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden birim fiyatı 380,4 TL'den 40 bin adet su sayacı alımı yaptığı ve toplam bedelin 15 milyon 216 bin TL olduğu bildirildi.

TEK İHALEDEN KAMU ZARARI 8 MİLYON 456 BİN TL

Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nün; Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden birim fiyatı 169 TL'den 10 bin adet su sayacı alımı yaptığı ve toplam bedelin 1 milyon 690 bin TL olduğu öğrenildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi sadece bir ihaleden dolayı kamu zararının 8 milyon 456 bin TL olduğu tespit edildi.





KAMU ZARARI 24 MİLYON 314 BİN 350 TL

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 3 kısımlı ihaleden ise kamu zararının 15 milyon 858 bin 350 TL olduğu, 4 ihaleden toplam kamu zararının 24 milyon 314 bin 350 TL olduğu bildirildi.