Mansur Yavaş'tan ihale usulsüzlüğü! Şeffaflık kalmadı

"ÖRNEK İHALE OLARAK GÖSTERİLEN İHALELER BİLE USULÜNCE YAPILMAMIŞ"

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, örnek ihale olarak gösterilen ihalelerin bile usulünce yapılmadığının ortaya çıktığını hatırlatarak, "Mansur Bey ya bilmeden konuşuyor, ya ekibince yanlış bilgilendiriliyor, yada bunları bile bile yalan söylüyor" dedi.

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı avukat Mehmet Yılmazer de "Belediye şirketlerini meclise denetletmiyor ama Sayıştay denetiminden kaçamıyor" dedi.

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