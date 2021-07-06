İstanbul'un 10 ilçesinde uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Emniyet ekiplerinin İstanbul'un 10 ilçesinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda ilginç bir olay yaşandı. Şüpheli ismin 74 yaşında ve solunum cihazına bağlı bir kişi olduğu ortaya çıktı.
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik 10 ilçede eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Operasyon düzenlenen adreslerden birinde şüpheli şahıs 74 yaşında solunum cihazına bağlı çıktı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri 10 ilçede uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyon kapsamında çok sayıda adres didik didik arandı.
Operasyon düzenlenen adreslerden biri de Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Güley Sokak'taki bir gecekondu oldu. Adrese baskın yapan ekipler kapı girişinde çok sayıda nöbetçi köpek ile karşılaştı. İstanbul Veterinerlik Müdürlüğü'nden köpeklerin kontrol altına alınması ve saldırmasının önüne geçmek için destek alındı.
Polis ekipleri adrese girerek inceleme başlatırken evin çevresi ve sokakta şüpheli adresi görüntüleyen çok sayıda güvenlik kamerası olduğu görüldü.
Adreste gözaltı kararı bulunan 74 yaşındaki M.B'nin ise solunum cihazına bağlı olarak yaşadığı öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayram tatili kaç gün oldu, 11 gün oldu mu? Kurban Baramı tatili ne zaman başlıyor? 15 Temmuz ile birleşti mi?
- Son dakika: Kabine Toplantısı bitti mi? 5 Temmuz Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? Bayram tatili süresi...
- e-Okul sorgulama: Çocuğum hangi okula gidecek? 2021-2022 ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf kayıtları ne zaman?
- İşçilerin maaş zammı netleşiyor... Taşeron ve kamu işçisi 2021-2022 maaş zammı ne kadar olacak? Toplu iş sözleşmesi...
- Çocuğum hangi okula gidecek? 2021-2022 kayıt sorgulama nasıl yapılır? E-okul kayıt sorgulama ekranı...
- Doping geldi, ikinci el için uyarı! Araba alacaklar dikkat! 2. el araba fiyatları yükselecek mi?
- Detaylar belli oluyor... Kurban Bayramı'nda yasak var mı? 20-21-22-23 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Bedelli askerlik ücreti 2021 Temmuz zammı ne kadar oldu? İkinci dönem bedelli askerlik fiyatı kaç lira oldu?
- Kurbanlık fiyatları 2021: Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Küçükbaş ve büyükbaş hayvan fiyatları belli oldu mu? A101, Migros...
- Kabine Toplantısı son dakika: Bayram tatili kaç gün oldu? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü, 11 gün mü olacak?
- Tozu dumana kattı, tahtını kırıyor! Altın fiyatları karşısında rüzgar esecek! Uzman isimden önemli uyarı! Yaz düğünleri sonrasında...
- 36 ay vade ile 50.000, 70.000, 100.000 TL'ye kadar kredi fırsatı! Emekliye müjde! Düşük ve faizsiz...