İstanbul'un 10 ilçesinde uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Operasyon düzenlenen adreslerden biri de Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Güley Sokak'taki bir gecekondu oldu. Adrese baskın yapan ekipler kapı girişinde çok sayıda nöbetçi köpek ile karşılaştı. İstanbul Veterinerlik Müdürlüğü'nden köpeklerin kontrol altına alınması ve saldırmasının önüne geçmek için destek alındı.