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15 Temmuz'un 17 yaşındaki şehidi Mutlu Can Kılıç! Acılar tazeliğini koruyor

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 06.07.2021
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15 Temmuz'un 17 yaşındaki şehidi Mutlu Can Kılıç! Acılar tazeliğini koruyor

15 Temmuz'da uçaklarla kendi milletine ölüm yağdıran vatansız FETÖ'cülerin katlettiği en küçük şehitlerden biri olan Mutlu Can Kılıç'ın ailesi konuştu. Hasta yatağından fırlayarak darbecilere dur diyen Mutlu Can, sabaha karşı Cumhurbaşkanı Külliyesi'ne atılan bomba ile şehadet şerbetini içti.

Mutlu Can Kılıç (17) darbe gecesine kadar bir restoranda garsondu ve uzaktan eğitim görüyordu. Darbe girişiminde vatanı savunurken hayata veda etti.

Şehit annesi Yıldız Kılıç, mahkeme salonunda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bomba bırakan darbeci pilota "Müslim Macit kalk ayağa ve gözlerimin içine bak" diye seslenmişti.

Oğlunun şehit olmadan bir ay öncesinde şehit olacağını söyleyerek gün saydığını söyleyen acılı anne "Benim oğlum vatan, millet ve bayrağı için şehit oldu, isteği gerçekleşti. Başımı yastığa koyduğumda ilk aklıma oğlum geliyor.

Oğlum o gece işten çıkarak eve geldi ve çok hastaydı. 'Anne sıcak bir şeyler hazırla da çok kötüyüm yatacağım' dedi, yemeğini yedikten sonra yatağına gidip yattı. Darbe girişimini öğrendiğimizde eşim hemen TBMM önüne gitti. Oğlum da saat 00.02 sıralarında F-16 sesleriyle uyandı. Geldi yanımıza oturdu 'Babam belki şehit olacak, beni de neden çağırmadı' dedi. İkna etmeye çalıştım ama hemen dışarıya fırladı. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde F-16'nın bıraktığı bomba ile şehit olduğunu öğrendik" dedi. Şehit babası Bilal Kılıç ise 'Mutfakta 4 sandalyemiz var, bir tanesi hep boş. Biz şeref, namus ve vatan için yaşıyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile gözlerim açıldı. Cumhurbaşkanımız giderse hainler tekrar dışarı çıkar mı diye korkuyoruz" dedi.

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