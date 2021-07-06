15 Temmuz'un 17 yaşındaki şehidi Mutlu Can Kılıç! Acılar tazeliğini koruyor

Oğlum o gece işten çıkarak eve geldi ve çok hastaydı. 'Anne sıcak bir şeyler hazırla da çok kötüyüm yatacağım' dedi, yemeğini yedikten sonra yatağına gidip yattı. Darbe girişimini öğrendiğimizde eşim hemen TBMM önüne gitti. Oğlum da saat 00.02 sıralarında F-16 sesleriyle uyandı. Geldi yanımıza oturdu 'Babam belki şehit olacak, beni de neden çağırmadı' dedi. İkna etmeye çalıştım ama hemen dışarıya fırladı. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde F-16'nın bıraktığı bomba ile şehit olduğunu öğrendik" dedi. Şehit babası Bilal Kılıç ise 'Mutfakta 4 sandalyemiz var, bir tanesi hep boş. Biz şeref, namus ve vatan için yaşıyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile gözlerim açıldı. Cumhurbaşkanımız giderse hainler tekrar dışarı çıkar mı diye korkuyoruz" dedi.

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