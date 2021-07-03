Son dakika: Tosuncuk lakaplı Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi
Türkiye'de binlerce kişiyi kar vaadiyle kandırıp dolandırdıktan sonra milyonlarca liralık servetle yurt dışına kaçan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi. Seneler sonra ortaya çıkan Mehmet Aydın çektiği bir video ile Türk yargısına teslim olacağını söylemişti. Aydın 4 gün boyunca gözaltında tutulacak. İşte Tosuncuk Mehmet Aydın'ın İstanbul'daki ilk görüntüleri...
Türkiye'de binlerce kişiyi kar vaadiyle kandırıp dolandırdıktan sonra milyonlarca liralık servetle yurt dışına kaçan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi.
İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Çiftlik Bank" davası sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın hakkında devam eden soruşturma ve kamu davaları kapsamında yapılması gereken adli işlemlerin tamamlanması amacıyla gözaltına alındığını bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kamuoyunda Çiftlik Bank adıyla bilinen ve gelir getirme vaadiyle binlerce vatandaşın maddi zarara uğramasına neden olan oluşuma ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Suç Örgütüne Üye Olmak, Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanarak ve Ticari Şirketlerin Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık Yapmak ile Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklamak suçlarından başlatılan soruşturmalar kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında bu tarihe dek iki ayrı kamu davası açılmış olup, ayrıca henüz yakalanmayan veya haklarındaki deliller toplanmamış olan şüphelilere ilişkin bir soruşturmamız da devam etmektedir." denildi.
Soruşturmaya konu örgütün lideri olan ve hakkında 31 Mayıs 2018 tarihli iade talepnamesi düzenlenerek Brezilya adli makamlarından iadesi talep edilen şüpheli Mehmet Aydın'ın, adı geçen ülkede yakalanarak bugün itibariyle iade edildiği aktarılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda teslim alınan şüpheli, hem hakkında devam eden soruşturma hem de daha önce açılan kamu davaları kapsamında yapılması gereken ifade alma, sorgu vs. adli işlemlerin tamamlanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.
İŞTE TOSUNCUK MEHMET AYDIN'IN İLK GÖRÜNTÜSÜ
A HABER MUHABİRİ MEHMET NİLÜFER: PARALARI ÖDEYECEK MİSİN?
Türkiye'de milyonlarca kişiyi dolandırıp yurtdışına kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi. Havalimanında bulunan A Haber Muhabiri Mehmet Nilüfer Mehmet Aydın'a "Pişman mısın? Paraları ödeyecek misin?" sorusunu yöneltti. Tosuncuk Mehmet Aydın, Nilüfer'in sorusunu yanıtsız bıraktı.
4 GÜN BOYUNCA GÖZALTINDA KALACAK
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye getirilmesi ardından 4 gün gözaltında tutulacağı öğrenildi. Cumhuriyet Savcılığı'nca verilen gözaltı süresi boyunca sorgulanacak olan Aydın'ın süre ardından hakkındaki işlemler başlatılacak.
NE OLMUŞTU?
Mehmet Aydın hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa ve Geyve Cumhuriyet Başsavcılığında devam eden soruşturma ve kovuşturma dosyaları bulunuyor. Aydın hakkında 19 Mart 2018'de kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılmıştı.
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın görüldüğü iddia edilen her ülkeyle adli işbirliği çerçevesinde temasa geçildi. Uruguay, Brezilya, Panama, Honduras, Kanada ve Ukrayna adli makamlarıyla yazışmalar yapıldı. Aydın'ın Brezilya'da olduğu yönündeki duyum üzerine 2018 yılı Haziran ayında Brezilya'dan iadesi istendi. Yargı kararlarını içeren Adalet Bakanlığının iade talebi son olarak Şubat 2021'de bir kez daha Brezilya'ya hatırlatılarak iade talebi yinelendi.
22 BİN 580 YILDAN 75 BİN 260 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANIYOR
Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu ve 2 yıldan fazla süredir firari olan Mehmet Aydın, 3 bin 762 kişinin mağdur olduğu davada 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapisle yargılanıyor.
Kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sisteme para yatıran çok sayıda kişi mağdur olduğu gerekçesiyle 2018'de yargı yoluna başvurdu. Sistemin kurucusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ise, kurduğu sistem üzerinden topladığı paraların bir kısmıyla yurt dışına firar etti.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sisteme katılımcı olarak para yatıran çok sayıda kişinin mağdur olması üzerine soruşturma başlattı. Türkiye'nin birçok ilinden mağdurun ortaya çıkması üzerine Başsavcılık, soruşturmanın tek elden yürütülebilmesi amacıyla diğer illerdeki adliyelere de yazı gönderdi.
Gelir getirme vaadiyle vatandaşlar adına para karşılığı açılan sanal hesaplardan oluşan, ayrıca fiilen çiftlikler de kurulup gelir getirdiği iddia edilen Çiftlik Bank adlı sistemin kurucuları hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma açıldı.
Soruşturma kapsamında şirket yetkilileri hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanırken, bu sistem sayesinde birikip suçtan elde edildiği anlaşılan 3 milyon 90 bin 340 liraya, ayrıca 16 şüpheli ile sistemde işlem yapan 3 firmanın malvarlıklarına da el konuldu.
SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerince düzenlenen raporlarda, söz konusu sistemin Mehmet Aydın tarafından kurulan "www.ciftlikbank.com" adlı internet sitesi üzerinden işletildiği belirlendi.
İLK DURUŞMADA, 11 TUTUKLU SANIKTAN 9'U TAHLİYE EDİLDİ
Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianameyi kabul etmesine üzerine, 48 şüpheli 10 Mayıs 2019'da hakim karşısına çıktı. Devam eden yargılama sürecinde, sisteme parasını kaptıran çok sayıda mağdur da duruşmalara katılarak, zararlarının giderilmesini talep etti.
Mahkeme, toplam 6 gün kadar süren ilk duruşma sonunda, 11 tutuklu sanıktan 9'unun tahliyesine karar verdi. Firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Cengiz Samur, Osman Naim Kaya, Hakan Soysal, Niyazi Karakoç ve Serdal Dostdoğru hakkında çıkarılan yakalama kararlarının devamına karar verdi.
Davanın 4 Temmuz'da yapılan ikinci duruşmasında ise, firari sanıklar Serdal Dostdoğru ile Hakan Soysal hakkındaki yakalama kararları kaldırıldı. Tutuklu bulunan 2 sanığın da tahliyesine karar verilen duruşmada, firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Cengiz Samur, Osman Naim Kaya ve Niyazi Karakoç hakkında çıkarılan yakalama kararlarının devamına hükmedildi.
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