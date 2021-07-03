Son dakika: Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın için dört suçlama var! İşte 'Tosuncuk' için istenen ceza!

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu ve 2 yıldan fazla süredir firari olan Mehmet Aydın, 3 bin 762 kişinin mağdur olduğu davada 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapisle yargılanıyor.

Kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sisteme para yatıran çok sayıda kişi mağdur olduğu gerekçesiyle 2018'de yargı yoluna başvurdu. Sistemin kurucusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ise, kurduğu sistem üzerinden topladığı paraların bir kısmıyla yurt dışına firar etti.