Son dakika: Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın neden teslim oldu? İşte 3 ihtimal: Para, mafya, Bitcoin
Son dakika haberine göre on binlerce kişiyi dolandırıp yurtdışına kaçan ‘Tosuncuk’ Mehmet Aydın, Brezilya’da Türk Konsolosluğu’na giderek teslim oldu. Daha önce video yayınlayıp “Kendi hür irademle teslim olacağım” diyen Tosuncuk’un kısa süre içinde Türkiye’ye iadesi bekleniyor. 77 bini aşkın kişinin gözü, Mehmet Aydın’ın üç yıldır yurt dışında yaşadığı lüks hayattan geriye ne kadar para kaldığında... Peki Mehmet Aydın neden teslim oldu? Tosuncuk’un bu sürpriz kararının ardında 3 ihtimal yatıyor. İşte detaylar...
Kurucusu olduğu Çiftlik Bank ile 77 bin 843 kişiyi yaklaşık 511 milyon lira dolandırıp Mart 2018'de yurtdışına kaçan Mehmet Aydın, dün Türkiye saatiyle saat 03.00'te Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Türk Konsolosluğu'na giderek teslim oldu. Tosuncuk Mehmet Aydın'ın, Türkiye'ye getirileceği ve sorgulanıp tutuklanacağı belirtildi.
Çiftlik Bank, ilk kurulduğunda oyun platformu olarak hizmet verdi daha sonra yatırım haline dönüştü. Kullanıcılar yatırdıkları paralarla çeşitli hayvanlar satın aldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesine göre, sisteme yatırım yapan 132 bin kişiden 1 milyar 140 milyon lira toplanırken 688 milyon lirası katılımcılara geri ödendi. Mehmet Aydın 500 milyon TL'yi aşkın parayla firar etti. SPK raporlarına göre 77 bini aşkın kişi mağdur olmuştu ve 511 milyon liralık vurgun vardı.
TESLİM OLMA NEDENİ!
Üç yıldır 'firari' olan Aydın'ın nerede olduğuna dair farklı zamanlarda farklı iddialar ortaya atıldı.
Ukrayna, Belarus, Arnavutluk, Tayland, Avustralya, Uruguay ve Brezilya bunlardan bazılarıydı. Mehmet Aydın gizemini korurken önceki gün Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde ortaya çıktı ve bu şehirdeki Türkiye Konsolosluğu'na teslim oldu. Teslim olmadan kısa süre önce yayınladığı videoda, 'Ben de mağdurum' dedi. Peki neden teslim oldu? Bu konuda çeşitli yorumlar var.
'PARASI BİTTİ'
Bu konudaki ilk değerlendirme 'Parası bitti' şeklinde. Hem saklanmak hem de alıştığı lüks yaşantıyı devam ettirmek için bol para harcamak zorunda kaldı. Bir süre sonra da bu külfeti kaldıramayacak hale geldi.
MAFYA BASKISI
Bununla bağlantılı bir başka değerlendirme de firardayken yardım aldığı mafya gruplarının baskısından bunalmış olması. Aydın'ı takip eden güvenlik birimlerine göre, Aydın yakalanmamak için mafyavari gruplardan destek alıyordu. Bu gruplar bir taraftan onun saklanmasına yardım ederken diğer taraftan da peşine düşecek mafya gruplarına karşı da koruma sağlıyordu. Ayrıca Aydın bazı resmi görevlilere rüşvet de veriyordu. Bu durumun maliyeti ve beraberinde getirdiği stres de artık taşıyamadığı bir hale geldi. O yüzden çareyi teslim olmakta buldu.
'BİTCOİN'DEN ÇOK KAZANDI'
Bir başka uzman değerlendirmesine göre de, Mehmet Aydın kaçırdığı paralarla bitcoin yatırımı yapıyordu. Zaten dosyada birlikte hareket ettiği adamlarının ifadelerinde ve diğer tespitlerde de Aydın'ın coin piyasasıyla yakından ilgili olduğu belirtiliyor. 18 Mart 2018'de yurtdışına çıktığında bir bitcoin 6 bin dolardı. Bir dönem 64 bin dolara kadar yükseldi. Aydın milyonlarca doları yurtdışına kaçırıp bitcoin'e yatırdıysa şimdi elinde kaçırdığı paradan kat kat fazlası var. Mağdurların parasını ödeyebilir.
'BREZİLYA POLİSİNE VERMEYİN'
Hürriyet'in Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından öğrendiğine göre, Mehmet Aydın'ın konsolosluğa teslim olmasıyla ilgili küçük bir 'kriz' de yaşanıyor. Prosedürde elçiliğe ve konsolosluğa teslim olmak diye bir uygulama yok. Normal prosedürde elçilik veya konsolosluk kendisine bu şekilde teslim olan birini Brezilya polisine teslim ediyor. Brezilya polisi de 'mütekabiliyet' esasına göre veya İnterpol üzerinden teslim olan kişiyi ilgili ülkeye teslim ediyor. Ancak mevcut durumda Mehmet Aydın, Brezilya polisine teslim edilmek istemedi, konsolosluk tarafından doğrudan Türkiye'ye teslim edilmek istiyor. Türk makamları bu konuda bir çözüm bulmaya çalışıyor.
NEDEN KONSOLOSLUK?
Mehmet Aydın, konsolosluğa gitmek yerine doğrudan havaalanına gidip Türkiye'ye gelmek isteseydi, hakkında kırmızı bülten olduğu için hemen yakalanabilecekti.
'BEN DE MAĞDURUM' DEDİ
Mehmet Aydın teslim olmadan önce Sözcü gazetesine bir video göndermişti: "Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları, hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı. Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum. Mağduriyetleri gidermek adına yurtdışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim. Suçsuzluğumu kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım."
1.2 MİLYON LİRASINI KAPTIRMIŞTI: BİZİM PARALARI YEDİ, BİTİNCE TESLİM OLDU
Mehmet Aydın internet üzerinden kurduğu Çiftlik Bank sistemiyle 2017'de görkemli açılışlar yaptı. Sisteme para yatıranlar ya kâr payı alıyor ya da Çiftlik Bank Şarküteri açabiliyordu. İşadamı Mustafa Sait Güngör de şarküteri açmak için 2017 yılında sisteme 1 milyon 200 bin lira para yatırdı. Beylikdüzü, Beşiktaş ve Esenler'de 6 tane şarküteri açan Güngör, Mehmet Aydın'ın yurtdışına kaçmasıyla battı. Çiftlik Bank sistemine gönderdiği paralar ise kayboldu.
Aydın'dan ilk şikayetçi olan isimlerden biri Mustafa Sait Güngör, Tosuncuk'un teslim olmasıyla ilgili şunları söyledi: "Benim çok param gitti. En yüksek para yatıran mağdurlardan biriydim. Hem sistemdeki param gitti hem de şarküteriden zarar ettim. Mehmet bizim paraları harcadı. Bitince de teslim oldu. Benim parayı geri vermesi gibi bir umudum yok. Ama tutuklanması bizim için teselli olacak. Mahkemeleri takip edeceğim. Ceza almasını istiyorum."
BREZİLYA'YLA 'TOSUNCUK' TRAFİĞİ
Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı, Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye getirilmesi için girişimlerde bulundu. Öncelikle, uluslararası kırmızı bültenle arandığı için Türk İnterpol'u, İnterpol ile yazışmaya geçip bilgilendirme yapıldı. Aydın'ın tarifeli uçakla, iki konsolosluk görevlisi tarafından getirilmesi üzerinde duruluyor. Aksi bir durumda, Türkiye'den özel bir ekip Aydın'ı almaya gidecek.
75 BİN 260 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Çİiftlik Bank soruşturmasını yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesinde, firariler Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur dahil 48 kişi şüpheli, 3 bin 762 kişi ise müşteki olarak yer aldı. Başsavcılık, Mehmet Aydın ve 17 şüpheli hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, nitelikli dolandırıcılık ve ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık'tan 75 bin 260'ar yıla kadar hapis cezası istedi.
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