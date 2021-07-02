Son dakika: Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın neden teslim oldu? İşte 3 ihtimal: Para, mafya, Bitcoin

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank ile 77 bin 843 kişiyi yaklaşık 511 milyon lira dolandırıp Mart 2018'de yurtdışına kaçan Mehmet Aydın, dün Türkiye saatiyle saat 03.00'te Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Türk Konsolosluğu'na giderek teslim oldu. Tosuncuk Mehmet Aydın'ın, Türkiye'ye getirileceği ve sorgulanıp tutuklanacağı belirtildi.

Çiftlik Bank, ilk kurulduğunda oyun platformu olarak hizmet verdi daha sonra yatırım haline dönüştü. Kullanıcılar yatırdıkları paralarla çeşitli hayvanlar satın aldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesine göre, sisteme yatırım yapan 132 bin kişiden 1 milyar 140 milyon lira toplanırken 688 milyon lirası katılımcılara geri ödendi. Mehmet Aydın 500 milyon TL'yi aşkın parayla firar etti. SPK raporlarına göre 77 bini aşkın kişi mağdur olmuştu ve 511 milyon liralık vurgun vardı.