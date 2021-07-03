Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni provokasyon! 30 çadır kurup alkol alan eylemciler uygunsuz davranışlar sergiliyor

30 ÇADIR KURUP ALKOLE BAŞLADILAR

Dün akşam eylemci öğrencilerin Güney Kampüs Meydanı'nda 30 kadar çadır kurduğu, izinsiz konser organize ettiği ve gizlice kampüse soktukları alkolleri tüketmeye başladığı öğrenildi.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ UYARDI

Boğaziçi Üniversitesi yönetiminin eylemci öğrencileri uyardığı öğrenildi. Öğrencilerin dağılmaları, yaptıklarının yasal ve uygun olmadığı, kamusal alanı toplu halde izinsiz ve uygunsuz şekilde kullandıkları ifade edildi.

ÇADIRLAR TOPLANMADI, TARİHİ BİNANIN KAPISI KIRILDI

80-100 kadar eylemci öğrenci Güney Kampüs Meydanı'na kurmuş oldukları çadırlarını toplamayarak kalmakta ısrar ettiler. Eylemci öğrenciler, yine gece saatlerinde Güney Kampüs'te bulunan tarihi binalardan birisinin iki farklı kapısına zarar verdiği ve kapıyı kırarak bina içine girdikleri tespit edildi.

İÇ İÇE KALIYORLAR

Kamusal ortak kullanım alanı olan Güney Kampüs Meydanında toplu etkinlikler yapılması için izin alınması gerekiyor. Pandemi riskine rağmen küçücük çadırlarda birden fazla öğrencinin iç içe kalması da endişe yarattı.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEN GÜVENLİK VE SAĞLIK RİSKLERİ GEREKÇESİYLE KISITLAMA KARARI

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi; güvenlik ve sağlık riskleri gözetilerek sabah erken saatlerde kampüs girişlerine pazartesi sabah saat 07.00'ye kadar giriş kısıtlaması kararı aldığı öğrenildi.

Gün içerisinde provokasyon süreçlerinde şimdiye kadar sürekli aktif olan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri Can Candan, Tolga Sütlü ve Ayfer Bartu Candan'ın kampüs kapısına dayanarak içeri girmek istediği ve kısıtlama sebebiyle içeriye alınmadığı bildirildi.