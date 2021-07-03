İYİ Partililerin darbettiği Can Özcan söz konusu olaydan sonra tehdit edildiğini açıkladı

'Neden HDP ile kol kola yürüyorsunuz? Siz milliyetçi bir kadınsınız.' demek istedim. 'HDP ile kol kola yürüyenlerle gezmeyin, biz sizi seviyoruz' dedim. 'Yaptığınız doğru değil' dedim. Vatandaş olarak bir eleştiri yapmak istedim. Son korumaları beni arka sokağa götürüp küfürler etti. Zoruma gittiği için ben de şikayette bulundum.

"5-10 KİŞİ SALDIRDI"

Ben çok şaşırdım. Bu tepkiyi beklemiyordum. Beni aydınlatır, konuşur diye düşünüyordum. Bu hale geleceği aklımın ucundan bile geçmedi. Bu soruların cevabı dayak mı olacak? Bana bir kişi saldırmadı, 5-10 kişi vardı.