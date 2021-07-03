Son dakika: 'Tosuncuk' lakaplı Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın saatler sonra Türkiye'de olacak! Özel ekip teslim aldı

4 GÜN GÖZALTINDA KALACAK

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırıp milyonlarca lirayla yurtdışına kaçan ve gıyabında yargılama yürütülen Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın Brezilya'da teslim olmasının ardından önemli bir gelişme daha yaşandı.



Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye getirilmesi ardından 4 gün gözaltında tutulacağı öğrenildi. Cumhuriyet Savcılığı'nca verilen gözaltı süresi boyunca sorgulanacak olan Aydın'ın süre ardından hakkındaki işlemler başlatılacak.

İŞTE 'TOSUNCUK'U GETİREN UÇAK

Mehmet Aydın'ı Türkiye'ye getirecek uçak, Türk Hava Yolları'nın TK16 sefer sayılı uçağı ile saat 9'u 20 geçe Brezilya'nın Sau Paulo kentinden İstanbul'a doğru yola çıktı. Uçak Atlantik Okyanusu'nu geçerek Afrika üzerinden İstanbul'a doğru yol alıyor.

MEHMET AYDIN'IN TÜRKİYE'YE GELECEĞİ SAAT BELLİ OLDU

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Brezilya'da teslim olan Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'ı Türkiye'ye getirecek uçağın yola çıktığını bildirdi.

Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda düzenlediği Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda, basın mensuplarının, kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın iade sürecine ilişkin sorusunu yanıtladı.

Aydın için 2018'de kırmızı bülten çıkarıldığını, kendisinin 1 Temmuz'da Sao Paulo'da teslim olduğunu anımsatan Çataklı, şunları kaydetti:

"Bu haber alınır alınmaz gerek Interpol dairemiz gerekse İçişleri Bakanlığımız hemen karşı muhataplarıyla irtibata geçtiler, bağlantılar kurdular. Interpol dairemizden bir ekip seri bir şekilde Brezilya'ya gönderildi. Yerel prosedürler de tamamlandıktan sonra arkadaşlarımız aldılar ve bugün sabah 09.50 sıralarında onu getirecek uçak hareket etti. Akşam 22.30 gibi Türkiye'de olacak. Geldiğinde de kendisiyle ilgili gerekli yasal işlemler ülkemizde gerçekleştirilecek."

BAKANLIK "İADE TALEPNAMESİ" DEDİ

Mehmet Aydın'ın teslim olmasının ardından Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'ndan iade talepnamesi düzenlenmesi için talepte bulundu. Talebin ardından yargılamayı yürüten mahkeme iade talepnamesi düzenlerken yeni bir gelişme yaşandı.