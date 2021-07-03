Son dakika: 'Tosuncuk' lakaplı Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın saatler sonra Türkiye'de olacak! Özel ekip teslim aldı
Son dakika haberi... 'Tosuncuk' lakaplı Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın, binlerce kişiyi kar vaadiyle kandırıp milyonlarca liralık servetle yurt dışına kaçmıştı. Seneler sonra ortaya çıkan Mehmet Aydın çektiği bir video ile Türk yargısına teslim olacağını söyledi. Brezilya hükümeti, Aydın'ı Türkiye'ye iade etme kararı aldı. Aydın'ın haftasonu İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkması bekleniyor. Özel ekip Aydın'ı almak için yola çıktı. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı Mehmet Aydın'ın bu akşam 22.30'da TK16 sefer sayılı uçak ile Türkiye'de olacağını açıkladı. İşteTosuncuk'u getire uçak... Öte yandan Mehmet Aydın'ın teslim alındığına dair ilk görüntüler geldi. Ayrıca Tosuncuk lakaplı Aydın'ın Türkiye'ye getirilmesinin ardından 4 gün gözaltında tutulacağı da bildirildi.
'Tosuncuk' lakaplı Çiftlik Bank CEO'su "Türk makamlarına teslim olacağım" diyerek bir video paylaştı.
Paylaşımından kısa bir süre sonra Türkiye Cumhuriyeti Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim oldu. O dakikadan itibaren de hareketli anlar yaşandı.
4 GÜN GÖZALTINDA KALACAK
Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırıp milyonlarca lirayla yurtdışına kaçan ve gıyabında yargılama yürütülen Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın Brezilya'da teslim olmasının ardından önemli bir gelişme daha yaşandı.
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye getirilmesi ardından 4 gün gözaltında tutulacağı öğrenildi. Cumhuriyet Savcılığı'nca verilen gözaltı süresi boyunca sorgulanacak olan Aydın'ın süre ardından hakkındaki işlemler başlatılacak.
İŞTE 'TOSUNCUK'U GETİREN UÇAK
Mehmet Aydın'ı Türkiye'ye getirecek uçak, Türk Hava Yolları'nın TK16 sefer sayılı uçağı ile saat 9'u 20 geçe Brezilya'nın Sau Paulo kentinden İstanbul'a doğru yola çıktı. Uçak Atlantik Okyanusu'nu geçerek Afrika üzerinden İstanbul'a doğru yol alıyor.
MEHMET AYDIN'IN TÜRKİYE'YE GELECEĞİ SAAT BELLİ OLDU
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Brezilya'da teslim olan Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'ı Türkiye'ye getirecek uçağın yola çıktığını bildirdi.
Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda düzenlediği Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda, basın mensuplarının, kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın iade sürecine ilişkin sorusunu yanıtladı.
Aydın için 2018'de kırmızı bülten çıkarıldığını, kendisinin 1 Temmuz'da Sao Paulo'da teslim olduğunu anımsatan Çataklı, şunları kaydetti:
"Bu haber alınır alınmaz gerek Interpol dairemiz gerekse İçişleri Bakanlığımız hemen karşı muhataplarıyla irtibata geçtiler, bağlantılar kurdular. Interpol dairemizden bir ekip seri bir şekilde Brezilya'ya gönderildi. Yerel prosedürler de tamamlandıktan sonra arkadaşlarımız aldılar ve bugün sabah 09.50 sıralarında onu getirecek uçak hareket etti. Akşam 22.30 gibi Türkiye'de olacak. Geldiğinde de kendisiyle ilgili gerekli yasal işlemler ülkemizde gerçekleştirilecek."
BAKANLIK "İADE TALEPNAMESİ" DEDİ
Mehmet Aydın'ın teslim olmasının ardından Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'ndan iade talepnamesi düzenlenmesi için talepte bulundu. Talebin ardından yargılamayı yürüten mahkeme iade talepnamesi düzenlerken yeni bir gelişme yaşandı.
BREZİLYA TÜRKİYE'YE İADE ETMEYE HAZIR
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'ne bir yazı gönderdi. Yazıda A'dan Z'ye Sao Paulo'dan İstanbul'a geliş sürecinin resmi çizildi.
Mehmet Aydın hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından hakkında kırmızı bültenle arama kararı olduğu yer aldığı anlatılan yazıda, edinilen yeni bilgiye göre de Brezilya makamlarının Aydın'ı Türkiye'yedeki görevlilere teslim etmeye hazır olduğunun öğrenildiği aktarıldı.
ÖZEL EKİP YOLA ÇIKTI! AKŞAM SAATLERİNDE ÜLKEDE OLACAK
Bu kapsamda komiser, komiser yardımcısı ve polis memurundan oluşan 3 kişilik heyetin görevlendirildiği anlatılarak seyahat bilgilerine yer verilen yazının detaylarında, 2 Temmuz Cuma sabahı erken saatte Ankara'dan yola çıkan heyetin aynı günün akşam saatlerinde Sao Paulo'da olduğu aktarıldı. Yazıya göre heyet, Mehmet Aydın'ı da alıp 03 Temmuz Cumartesi günü uçağa binecek ve akşam saatlerinde İstanbul'da olacak.
PANDEMİ KOŞULLARINDA BREZİLYA'DAN TÜRKİYE'YE
Öte yandan pandemi koşulları da hatırlatılan yazıda, Brezilya'dan Türkiye'ye giriş yasağı bulunduğu ancak giriş yasağından muaf tutulmaları gerektiği belirtildi. Bu kapsamda görevli ekibin ve Aydın'ın ülkeye girişi esnasında herhangi bir problem yaşamaması için Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli olurun alınması rica edildi.
GEÇİCİ PASAPORTLA GELECEK
Yıllardır firarda olan Mehmet Aydın'ın pasaportuyla ilgili detaylar da düşünüldü. Aydın'ın halihazırda pasaportunun da bulunmadığı belirtilen yazıda, geçici pasaport düzenlenmesi için Sao Paulo Büyükelçiliği'nden kolaylık sağlanması da istendi. 3 kişilik heyete de yurt dışında bulunacakları süre zarfında gerekli yardımın sağlanması talebinde bulunuldu.
HAVALİMANINA İNDİKTEN SONRAKİ SÜREÇ DE PLANLANDI
Heyet ve Aydın'ın İstanbul'da havalimanına indikten sonra yapılacaklar da belirlendi. İlgili yazıda, havalimanına iniş akabinde transit bölgeden karşılanarak havalimanında bulunan polis noktasına varış yapmalarına kadar refakat edilmesi.
Mehmet Aydın'ın yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevkine kadar yapılan işlemler neticesinden Interpol Europol Daire Başkanlığı'nın bilgilendirilmesi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden rica edildi. Interpol Europol Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü imzası taşıyan yazı tüm ilgili birimlere gönderildi.
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