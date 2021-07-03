03 Temmuz 2021, Cumartesi
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Tosuncuk paraları ödeyecek mi? A Haber muhabiri canlı yayında Mehmet Aydın'a sordu?
Çiflik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'dan Türkiye'ye getirildi. İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Aydın'a, A Haber muhabiri canlı yayında 'Pişman mısınız, mağdurlara paralarını geri ödeyecek misniz?' diye sordu. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...