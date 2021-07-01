Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın her şeyi bu fotoğrafla başlattı! Tosuncuk yıllar sonra teslim oldu
Binlerce insanı dolandırarak kaçan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, 3,5 yıl sonra Türk yargısına teslim oldu. Genç bir girişimci olarak tanıtan ve ünlü isimlerle kalabalık açılışlar yaparak piyasada adından söz ettiren Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ilk ve son fotoğrafları ortaya çıktı. Saadet zinciri dolandırıcılıkla dünya çapında aranan bir isim olan Mehmet Aydın'ın son fotoğrafı da gündeme düştü. Tosuncuk teslim olmadan önce çektiği son videosunda amacının dolandırıcılık olmadığını söyledi.
Çiftlik Bank vurgunu ile Türkiye'den kaçtıktan sonra çeşitli ülkelerde saklanan Mehmet Aydın son olarak Brezilya'ya geçti. Sao Paulo'da kalan Tosuncuk Türk yargısına teslim olmak istediğini duyurdu
Tosuncuk olarak da bilinen Mehmet Aydın'ın Brezilya'da bir karakolda biten dolandırıcılık dönemi gözler önüne serildi.
HER ŞEY BU FOTOĞRAFLA BAŞLADI
Türkiye Çiftlik Bank'ı bu fotoğrafla tanıdı. Kendisini genç bir girişimci olarak tanıtan Mehmet Aydın ünlü isimlere reklam yaptırarak ve onlarla birlikte etkinlikler düzenleyerek önce güvenirlik için algı çalışmaları yaptı.
Tüm bu çalışmalar yatırımın küçük kazancın büyük olduğu mesajı için çekilen bu yumurtalı fotoğraf ile başladı.
ÜNLÜ İSİMLERLE AÇILIŞLAR YAPTI
Katılımcıları günden güne artarken Tosuncuk da çalışmalarını tam da planladığı gibi ilerletti. Ünlü isimlerle çekilen reklam tadında film ve açılış görüntüleri. Çiftlik açılışlarında "genç bir kahraman" , "Dahi bir girişimci" mesajlarının bu isimler üzerinden kamuoyuna yansıtılması ile Çiftlik Bank'a katılımları arttırdı.
ZAMANINI BEKLEDİ
Yatırımcılardan paralar geldikçe yeni çiftlikler, ağıllar ve araziler aldığını söyleyerek 'Büyümeye devam ediyoruz. Daha iyi kazanacağız" mesajlarıyla çalışmaya devam etti.
Artık daha sık ve zenginliğini gizlemeden göz önünde bulunmaya başlayan Mehemt Aydın kimsenin dikkatini çekmiyor, Görenler "Bu hak edilmiş bir çalışmanın ürünü" olarak görülüyordu.
"SİZ DE ONUN GİBİ OLABİLİRSİNİZ"
Kamuoyuna düşündürülen artık şuydu:
"Böylesi keyifli bir hayat sürmek için ona katılın"
VE BİNLERCE İNSANIN KABUS GİBİ BİR GÜNE UYANDIĞI O GÜN GELDİ
Ve 2018 yılında mart ayının ortasına gelindiğinde ekranlarda ve mobil cihazlarda geçen son dakika haberleri Binlerce Çiftlik Bank katılımcısına adeta kabusu yaşattı. "Dahi yatırımcı" görünümlü dolandırıcı Tosuncuk Mehmet Aydın paralarla birlikte yurt dışına kaçmıştı.
LÜKS YAŞAMIN SIRRI ORTAYA ÇIKTI, YENİ GÖRÜNTÜLER DE GELDİ
Kaçışın ardından davalar açıldı, soruşturmalar başlatıldı ancak Mehmet Aydın kendini ve konumunu çok rahat gördüğü için bunları problem etmeden başkalarının paralarıyla kurduğu yeni lüks hayatından fotoğraflar paylaşmaya başladı.
OTOMOBİLLER, SİLAHLAR...
Çok sayıda kız arkadaşlı, lüks otomobilli hatta silahlı fotoğraflarıyla günlerce konuşuldu.
TOSUNCUK MEHMET AYDIN ÇİFTLİK BANK İLE KAÇ KİŞİYİ DOLANDIRDI?
Vatandaş mağduriyetinin ve kayıplarının peşine düşmüşken neredeyse her gün Mehmet Aydın'ın lüks hayatından gelen görüntüleri takip etmek zorunda kalıyorlardı.
Aydın'ın Çiftlik Bank ile dolandırdığı mağdurların sayısı tam 132 bin...
KAÇ PARA İLE KAÇTI?
Mehmet Aydın binlerce vatandaştan topladığı 1 milyar 139 milyon 972 bin TL para ile yurt dışına kaçtı
KAYIPLARA KARIŞTIĞI BİR DÖNEM...
Süreç yakalanması yönünde ilerlemese de bazı şeyler değişmişti. Aydın'ın önce etrafındaki insan sayısının azaldığı görüldü. Daha sonra da lüks içerikli paylaşımlar durdu ve artık herkes ümidi kesmişti.
3.5 YILLIK FİRARIN BİTİŞ SESLERİ
Ancak tosuncuk nedeni henüz bilinmeyen bir biçimde teslim olmaya karar verdi. Ayrıntıları ülkeye geldiğinde ifadesinde ortaya çıkacak olan bu gelişme ile yaklaşık 3,5 yıl süren firar bitti.
VE SON FOTOĞRAF
Mehmet Aydın dün saklandığı son adres olan Brezilya'da Sao Paulo'da güvenlik güçlerine teslim olarak Türk yargısına iade edilmek istediğini belirtti. Sansasyonel dolandırıcılık ve şatafatlı bir firar döneminin ardından Tosuncuk'un son karesi bu oldu...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS 2021/1 tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM 2021 KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Şartlar...
- Sinemalar açıldı mı? 1 Temmuz bugün sinema salonları açık mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de sinema başladı mı?
- Son dakika: Tosuncuk yakalandı mı, teslim oldu mu? Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli?
- İl il OGM kura sonuçları sorgulama: 2021 Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı kura çekimi ne zaman bitiyor?
- Son dakika: Maske yasağı kalktı mı? 1 Temmuz itibarıyla maske takma zorunluluğu bitti mi? Son açıklamalar...
- 3. doz aşı ne zaman? Kimler 3. doz aşı olacak? Sinovac veBioNTech aşı randevusu alma! 50 yaş ve üzeri...
- Hayranları merakla bekliyor... Elite 5. sezon ne zaman başlayacak? Elite 5. sezon gelecek mi, olacak mı?
- YKS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? YKS sonuçları bu ay açıklanır mı? TYT - AYT sonuçları...
- Yasak bugün bitti mi? 1 Temmuz yarın yasak var mı, yok mu? İçişleri Bakanlığı genelgesi...
- Yasaklar saat 00:00'da bitiyor mu? Gece 12'den sonra yasak var mı, yok mu? 1 Temmuz itibariyle...
- Emekliye zam fırtınası! 441 liraya kadar artış! SSK-BAĞKUR en düşük emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?
- 3. doz korona aşısı ne zaman yapılır? 3. doz aşı yapılacak mı, kimler olacak? Sağlık Bakanı açıkladı...