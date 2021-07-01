Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın her şeyi bu fotoğrafla başlattı! Tosuncuk yıllar sonra teslim oldu

HER ŞEY BU FOTOĞRAFLA BAŞLADI

Türkiye Çiftlik Bank'ı bu fotoğrafla tanıdı. Kendisini genç bir girişimci olarak tanıtan Mehmet Aydın ünlü isimlere reklam yaptırarak ve onlarla birlikte etkinlikler düzenleyerek önce güvenirlik için algı çalışmaları yaptı.

Tüm bu çalışmalar yatırımın küçük kazancın büyük olduğu mesajı için çekilen bu yumurtalı fotoğraf ile başladı.