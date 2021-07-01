Son dakika: Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın Brezilya'da teslim oldu! Türkiye'ye iadesi nasıl olacak?
Son dakika haberine göre; kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu. Mehmet Aydın, dün gece yayınladığı video ile teslim olacağını, Türkiye'de yargılanmak istediğini bildirmişti. Aydın, kendisinin dolandırıcılık gibi bir niyetinin olmadığını da öne sürmüştü. Öte yandan Mehmet Aydın'ın teslim olmasının ardından Türkiye'ye gelişinin 1-2 günden daha kısa sürebileceğini ifade eden avukatları, adli makamlardan ilerleyen süreçte de tutuklanmama garantisi talep edebileceklerini ifade etti. Aydın'ın gıyabında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunuyor.
Kurduğu 'Çiftlik Bank' ile 2018 yılında, 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak, yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, dün gece Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim oldu.
DÜN "TESLİM OLACAĞIM" DEMİŞTİ
2018 yılında binlerce kişiden milyonlarca lira dolandıran Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın dün akşam saatlerinde avukatları aracılığıyla videolu açıklama yaptı.
Kısa süre içerisinde bulunduğu ülkedeki Türk elçiliğine teslim olacağını söyleyen Mehmet Aydın'ın açıklaması şu şekilde;
Ben Mehmet Aydın. Bilindiği gibi Çiftlik Bank'ın kurucusu ve mucidiyim. Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları, hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı.
Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık. Ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum.
"TÜRK YARGISINA TESLİM OLACAĞIM"
Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim.
*Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur.
AVUKATLARI VİDEOYU DOĞRULADI
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 75 bin 260 yıla kadar hapsi talep edilen Mehmet Aydın'ın avukatları Fatih Kuş ve Şehmus Uluç, müvekkilleri Aydın'ın bulunduğu yerdeki adli makamlara teslim olacağını söyledi.
İADE SÜRECİ OLACAK
"Teslim olacak" haberinden kısa bir süre sonra avukatların verdiği bilgiye göre Mehmet Aydın, Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde teslim oldu. Aydın'ın avukatları konsolosluk ile bağlantı kurduklarını ve Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye iade sürecinin başlatılacağını söyledi.
"TUTUKLANMAMA GARANTİSİ"
Mehmet Aydın'ın teslim olmasının ardından ülkeye gelişinin 1-2 günden daha kısa sürebileceğini ifade eden avukatları, adli makamlardan ilerleyen süreçte de tutuklanmama garantisi talep edebileceklerini ifade etti. Aydın'ın gıyabında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunuyor.
"MAĞDURİYETİNİ ANLATMAK İSTİYOR"
'Neden yıllar sonra teslim olma kararı aldığı' konusunda ise Aydın'ın artık mağduriyetini anlatmak adına böyle bir karar aldığı ifade edildi.
INTERPOL'ÜN 'EN ÇOK ARANANLAR' LİSTESİNDE
'Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, Interpol'ün 'en çok arananlar' listesindeydi. Interpol'ün sayfasında yer alan bilgilere göre Aydın, 'elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma', 'kooperatif kurarak insanları aldatma', 'suçunu finans etmek için organizasyon kurma', 'taahhüt vererek toplanan varlıkları aklama' ve 'vergi yasanın ihlali' suçlamasıyla aranıyordu.
77 BİN 843 KİŞİDEN 511 MİLYON TL TOPLANDI
'Çiftlik Bank', ilk kurulduğunda oyun platformu olarak hizmet verdi daha sonra yüz binlerce kullanıcısı olan yatırım haline dönüştü. Kullanıcılar, yatırdıkları paralar ile çeşitli hayvanlar satın aldı. Yatırdıklarının daha fazlasını alma umuduyla para yatıran 77 bin 843 kişi, yatırdığı parayı bile geri alamayınca dolandırıldığını anladı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun raporuna göre, 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL toplandı. 62 bin 877 kişiye 393,3 milyon TL ödeme yapıldı. Kalan para ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ve 'Çiftlik Bank' CEO'su Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldı.
A'DAN Z'YE ÇİFTLİK BANK DAVASI
Soruşturma aşamasında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Brezilya, Uruguay arasında sürekli yer değiştiren Mehmet Aydın'ın bu ülkeler başta olmak üzere KKTC ve ABD'den iadesini istedi. Aydın firar etmeden 2017 ve 2018 yıllarında savcılıkta verdiği ifadesinde, şirket faaliyetlerinin yasal olduğunu, mağduriyet yaratmayacağını ve yasa dışı bir unsur olmadığını öne sürdü. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam eden dosyada 3 bin 762 mağdur bulunsa da, 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı tespit edildi. 48 sanıklı dava 20 sanığın yargılaması devam ederken dosyası ayrılan 18 sanık yargılama sonucunda beraat etti. 2018 yılının Mart ayında firar eden Mehmet Aydın hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Dairesi Başkanlığı, INTERPOL'ün en çok arananlar listesine dahil edilmesi için girişimde bulundu. Yürütülen çalışmaların sonucunda Aydın, söz konusu listeye 2019 yılının Ocak ayında dahil edildi. Çiftlik Bank davası sürerken binlerce kişi daha savcılığın yolunu tuttu. Dolandırıldıklarını ispat edebilen 750 kişinin mağdur olduğu yeni bir dava açıldı. Yeni dava da ana dava ile birleştirildi.
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