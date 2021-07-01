Son dakika: Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın Brezilya'da teslim oldu! Türkiye'ye iadesi nasıl olacak?

A'DAN Z'YE ÇİFTLİK BANK DAVASI

Soruşturma aşamasında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Brezilya, Uruguay arasında sürekli yer değiştiren Mehmet Aydın'ın bu ülkeler başta olmak üzere KKTC ve ABD'den iadesini istedi. Aydın firar etmeden 2017 ve 2018 yıllarında savcılıkta verdiği ifadesinde, şirket faaliyetlerinin yasal olduğunu, mağduriyet yaratmayacağını ve yasa dışı bir unsur olmadığını öne sürdü. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam eden dosyada 3 bin 762 mağdur bulunsa da, 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı tespit edildi. 48 sanıklı dava 20 sanığın yargılaması devam ederken dosyası ayrılan 18 sanık yargılama sonucunda beraat etti. 2018 yılının Mart ayında firar eden Mehmet Aydın hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Dairesi Başkanlığı, INTERPOL'ün en çok arananlar listesine dahil edilmesi için girişimde bulundu. Yürütülen çalışmaların sonucunda Aydın, söz konusu listeye 2019 yılının Ocak ayında dahil edildi. Çiftlik Bank davası sürerken binlerce kişi daha savcılığın yolunu tuttu. Dolandırıldıklarını ispat edebilen 750 kişinin mağdur olduğu yeni bir dava açıldı. Yeni dava da ana dava ile birleştirildi.

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