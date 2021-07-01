Son dakika: Tosuncuk yakalandı mı, teslim oldu mu? Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli?

Tosuncuk yakalandı mı, teslim oldu mu? Çiftlik Bank üzerinden vatandaşları dolandıran Mehmet Aydın ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 132 bin 222 kişiden dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin TL ile yurt dışına kaçan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, "Türk yargısına teslim olacağım" açıklaması yapmıştı. Peki, Tosuncuk yakalandı mı, teslim oldu mu? Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte son gelişmeler...

TOSUNCUK YAKALANDI MI?

Son dakika haberine göre; Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu.