Son dakika: Tosuncuk yakalandı mı, teslim oldu mu? Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli?
Son dakika... Tosuncuk yakalandı mı? Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın "Türk yargısına teslim olacağım" açıklamalarının ardından son dakika gelişmeleri yakından takip edilmeye başlandı. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın bir süredir Brezilya'da olduğu biliniyordu. Peki, Tosuncuk yakalandı mı, teslim oldu mu? Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte haberin detayları...
Tosuncuk yakalandı mı, teslim oldu mu? Çiftlik Bank üzerinden vatandaşları dolandıran Mehmet Aydın ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 132 bin 222 kişiden dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin TL ile yurt dışına kaçan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, "Türk yargısına teslim olacağım" açıklaması yapmıştı. Peki, Tosuncuk yakalandı mı, teslim oldu mu? Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte son gelişmeler...
TOSUNCUK YAKALANDI MI?
Son dakika haberine göre; Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu.
MEHMET AYDIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Mehmet Aydın 31 Mayıs 1991 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Giresunlu olan Aydın, ilk ve ortaokul eğitimini Bursa'ta tamamladı.
Çiftlikbank'ı ilk etapta oyun olarak geliştiren Mehmet Aydın, biriken paralarla 4-5 ay sonra Bursa İnegöl'de 250 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğini açtı.
Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın, Eren Çakar ismini kullanan Mehmet Aydın, Egoman ismiyle rap klipleri çekti. SGK kayıtlarında Mehmet Aydın'ın isminin yer aldığı eğlence mekanının sahibi Yusuf Sabahyıldızı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çiftlik Bank'ın kurucusu Aydın'ın, 2013'te sahibi olduğu iş yerinin mutfak bölümünde bulaşıkçı olarak çalıştığını söyledi.
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