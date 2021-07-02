02 Temmuz 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

Son dakika: İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.07.2021 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021
ABONE OL
Son dakika: İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

Son dakika haberine göre İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda, aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 11 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ'a yönelik yapılan çalışmalarda çatışma bölgeleri ile iltisaklı faaliyet gösteren veya geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde örgüt saflarında bulunan kişilerin İstanbul'da faaliyetlerine devam ettiğini belirledi.

15 FARKLI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Söz konusu şüphelilerin örgütsel faaliyetleri kapsamında DEAŞ'a eleman temini ile sosyal medyayı kullanarak propaganda yaptıkları, maddi menfaat ve lojistik destek arayışı içinde oldukları belirtilen yabancı uyruklu şüphelilerin de aralarında bulunduğu DEAŞ üyelerinin yakalanması için dün sabah Başakşehir, Fatih, Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye ve Zeytinburnu'da 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Baskınlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

Zanlılar hakkında başlatılan tahkikatın devam ettiği aktarıldı.

DEAŞa darbe! 26 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı DEAŞ'A DARBE! 26 YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİ YAKALANDI
MİT ve Emniyetten operasyon! O isim... MİT VE EMNİYET'TEN OPERASYON! O İSİM...
Dev DEAŞ operasyonu: 32 gözaltı var DEV DEAŞ OPERASYONU: 32 GÖZALTI VAR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA